Maria De Filippi a mare con un amico speciale: lo scatto commuove il web e lancia un messaggio forte e chiaro a tutti gli italiani

Uno scatto postato sui social sta diventando virale: la protagonista è la regina di Mediaset. Nell foto postata dal profilo ufficiale di Amici, c’è la nota conduttrice e padrona di casa, Maia De Filippi, che si mostra in piena forma al mare. Che si tenga in forma è cosa evidente, ma la foto sta facendo il giro del web per un motivo più serio. Insieme a Maria c’è uno dei suoi più fedeli amici. La sua passione per gli animali è cosa risaputa da tempo. Lei stessa ha più volte dichiarato di trattare i suoi due cani come degli esseri umani. Ugo e Filippa sono i cuccioli che Maria ha cresciuto e di cui si prende cura. La foto nasconde un messaggio forte e chiaro.

Maria De Filippi al mare, lo scatto tenero è un invito prezioso. La foto commuove il web

Con l’arrivo dell’estate e delle vacanze aumenta a dismisura il numero degli amici a quattro zampe abbandonati. Numerose famiglie italiane, specie nel meridione, hanno già quest’anno fatto clamore per il gesto vergognoso. Sulla foto della De Filippi, in compagnia del suo bassotto Ugo, il messaggio è impresso a caratteri cubitali. Una vera e proprio campagna virale, che invita tutti i padroni a considerare soluzioni valide per poter condividere con i proprio animali anche i giorni di vacanza.

“Noi stiamo bene insieme…anche in vacanza” è il testo che va contro l’abbandono e non lascia intendere altro. La conduttrice, che non porterà avanti la nuova versione della scuola più famosa d’Italia, si gode un po’ di meritato riposo, dopo gli impegni svariati che nella stagione appena conclusa l’hanno messa ancora una volta sui gradini del podio.

