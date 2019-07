Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, ritorno di fiamma? Alcuni indizi social stanno facendo volare la fantasia dei fan, che sognano un riavvicinamento.

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono stati una coppia amatissima dal pubblico. Calciatore lui, ex velina lei, hanno avuto una lunga e felice storia d’amore, coronata dal matrimonio e soprattutto dalla nascita del piccolo Maddox Prince, che oggi ha 5 anni. Pochi mesi fa l’annuncio della separazione, ma in questi giorni alcuni indizi sui social fanno pensare a un riavvicinamento: ecco cosa hanno fatto i due ‘ex’ coniugi.

Melissa Satta e Boateng stanno tornando insieme? Ecco gli indizi del presunto ritorno di fiamma

Melissa Satta e Kevin Boateng sono ufficialmente separati dallo scorso febbraio. I due, che hanno un meraviglioso figlio, sembravano aver preso ormai strade diverse, lui con una nuova fiamma, lei single, nonostante le voci su vari presunti flirt, sempre smentite dalla diretta interessata. Oggi, però, la situazione potrebbe essere cambiata. I due stanno trascorrendo insieme questa prima estate da ‘ex’, probabilmente per la serenità del piccolo Maddox. Ma qualcosa non torna ai fan.

Nelle storie Instagram della Satta, è spuntata una foto della coppia a cena fuori, apparentemente senza nessun altro, cosa confermata anche dalla didascalia dell’immagine, che l’ex velina ha scritto in inglese, e che recita: ‘Appuntamento con questo qui’, in tono chiaramente ironico, con tanto di cuoricini disegnati e linguaccia da parte dei due soggetti della foto. L’uscita di coppia tra Melissa e Kevin sembra strana per due persone che si frequentano solo per il bene del figlio. Che qualcosa di bello stia bollendo in pentola? Anche i social di lui confermano la vicinanza con l’ex moglie, con un video in cui i due fanno jogging insieme. La serenità della coppia è palpabile e i fan sperano che questi indizi riconducano al ritorno dell’amore. Non ci resta che attendere nuovi eventuali sviluppi!

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI