Melissa Satta protagonista di uno spiacevole episodio nelle ultime ore: a raccontarlo è proprio lei nelle sue storie Instagram

Melissa Satta ha attraversato un periodo abbastanza movimentato ultimamente: prima la ‘fine’ della relazione con Boateng, poi quello che può sembrare agli occhi di tutti un riavvicinamento. In tutto questo ha svolto il suo lavoro da mamma. Ed ha continuato a fare la modella e la showgirl a 360 gradi. Insomma, non c’è mica da annoiarsi nella vita di Melissa Satta. E’ una donna dalle spalle larghe, riesce a cavarsela sempre, in ogni situazione ed anche dalla vicenda che la vede coinvolta ultimamente sembra essere uscita vincitrice. Ma andiamo a scoprire in realtà cosa è successo alla bella Melissa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Melissa Satta: spiacevole episodio con una ‘nota rivista’

Ha spiegato, nelle sue storie Instagram, tramite un lungo messaggio, che era stata contattata da una celebre rivista per un servizio fotografico. Con professionalità accetta l’incarico, ma dopo aver realizzato lo shooting le comunicano che si trattava di un servizio legato ad un’intervista che avrebbe dovuto rilasciare riguardante la sua vita privata. Non ha accettato. Ha voluto tenere per sé tutto ciò che riguarda la sua sfera sentimentale per tutelare sé stessa, ma in primis suo figlio Maddox che è ancora in tenera età e pertanto va tutelato da ogni forma di ‘intromissione’ dall’esterno.

Lo sfogo su Instagram

Melissa Satta ha voluto raccontare a tutti i suoi follower cosa le è appena accaduto, forse ancora un po’ scossa: “Ho un bambino piccolo che va a scuola e la mia priorità è che esca il meno possibile in modo tale da proteggere anche lui da domande e curiosità della gente. So di essere un personaggio pubblico, certo, e lo accetto. Però prima di tutto io sono una donna e mamma che cerca di tutelare ciò che c’è di più importante, la famiglia e i figli”.

Ha le idee chiare in tal merito, la bella Melissa, che poi conclude: “Penso che nessuno debba sentirsi così. Io ho sempre cercato di fare al meglio ciò che amo a prescindere dal gossip, oggi però mi chiedo in che mondo viviamo, perché una ragazza si debba sentire obbligata ad usare la propria vita privata per lavorare?! Per fortuna ho le spalle larghe, ma spero che questo non capiti ad altre ragazze, donne, mamme che vogliono solo proteggere ciò che hanno di più caro”.

Come va, adesso, con Boateng?

Come abbiamo già scritto, dalle storie Instagram si nota quello che potrebbe essere a tutti gli effetti un riavvicinamento con il suo ex marito. Negli ultimi giorni, Boateng ha postato delle storie Instagram che lo riprendevano mentre giocava a calcio con suo figlio. Adesso, invece, è apparso nelle storie di Melissa in un abbraccio tenero. Insomma, dobbiamo pensare che abbiano fatto pace? Per il momento, non possiamo che limitarci a delle supposizioni. Per il resto, staremo a vedere…

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI