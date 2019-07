Chi è Davide De Marinis, Tale e Quale Show 2019: età, vita privata e carriera del cantautore, che sarà uno dei concorrenti del varietà di Rai Uno.

Tale e Quale Show tornerà su Rai Uno nella prossima stagione televisiva. Precisamente, o show dedicato alle imitazioni canore partirà il 13 settembre. Al timone sempre lui, Carlo Conti, che ha da poco annunciato il cast ufficiale della prossima edizione. Tra i 12 concorrenti che quest’anno si sfideranno a colpi di imitazioni ci sarà anche Davide De Marinis, cantautore italiano, che Carlo Conti ha voluto già nel suo show canoro dedicato alle ‘vecchie glorie’ Ora o mai più. Conosciamolo meglio.

Tale e Quale Show 2019, chi è Davide De Marinis: tutto sul nuovo concorrente dello show di Carlo Conti

Davide De Marinis è uno dei concorrenti ufficiali della nuova edizione di Tale e Quale Show. Nato a Milano il 21 febbraio del 1927, il cantante è ricordato soprattutto per il suo grande successo del 1999, il tormentone estivo “Troppo Bella”. L’anno dopo partecipa a Sanremo con Chiedi quello che vuoi, e a Festivalbar con Gino! Nel corso della sua carriera scriverà canzoni per altri artisti, come Un falco chiuso in gabbia, la canzone che Toto Cutugno portò a Sanremo ne 2008. Davide torna in tv nelle vesti di imitatore, ma quest’anno lo avevamo già visto nel piccolo schermo. È stato uno dei concorrenti di Ora o Mai Più, dove si è classificato al 5 posto supportato dal maestro Fausto Leali. Rincontrerà Carlo Conti nella nuova edizione di Tale e Quale Show, in cui non basta saper cantare! De Marinis dovrà dimostrare di saper calarsi nei panni di altri interpreti. Riuscirà a convincere i giudici? Appuntamento a settembre per scoprirlo!

Intanto, se volete seguire Davide sui social, ecco un post direttamente dal suo profilo:

