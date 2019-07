Tale e Quale Show 2019, chi è Sara Facciolini: età, carriera e vita privata dell’ex prof de L’Eredità, scelta come concorrente nello show di Rai Uno.

Una nuova edizione di Tale e Quale Show partirà il 13 settembre 2019 su Rai Uno. A condurre il varietà, come sempre, Carlo Conti. E tra i concorrenti di quest’anno, c’è anche una vecchia conoscenza del conduttore. Si tratta di Sara Facciolini, ex professorina del quiz preserale L’eredità. Conosciamola meglio.

Tale e Quale Show 2019, chi è Sara Facciolini: tutto sulla concorrente de varietà di Rai Uno

Sara Facciolini farà parte del cast ufficiale della nuova edizione di Tale e Quale Show, il programma di Rai Uno dedicato alle imitazioni canore. La bellissima showgirl sanremese ritrova Carlo Conti, dopo l’esperienza come valletta a L’Eredità e I migliori anni. Ma la Facciolini è apparsa anche in altre trasmissioni, come ‘E state con noi in tv’, dove è stata prima ballerina. Nata a Sanremo l’8 settembre del 1978, Sara ha sognato sin da piccola di entrare nel mondo dello spettacolo: ha iniziato a studiare danza a soli quattro anni. E nel mondo dello spettacolo si è fatta notare anche grazie alla sua straordinaria bellezza, che spesso le ha permesso di essere paragonata a ‘sua maestà’ Monica Bellucci. Effettivamente, la showgirl non passa inosservata. Date un’occhiata al suo profilo ufficiale di Instagram.

Una bellezza che ha folgorato anche il calciatore Giandomenico Mesto, che ha sposato nel 2012 a Monopoli, città d’origine del terzino. I due hanno una bambina, Nina, nata nel 2015 a Sanremo. La sexy professoressa de L’eredità darà sicuramente un tocco di bellezza alla nuova edizione di Tale e Quale Show: riuscirà a cimentarsi nelle complicate imitazioni che le saranno assegnate? Non ci resta che attendere settembre per scoprirlo!

Per tutte le ultime news e approfondimenti su Tale e Quale show e tutti i programmi in onda a settembre CLICCA QUI