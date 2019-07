Chi è David Pratelli, Tale e Quale Show 2019: età, carriera ed imitazioni

Chi è David Pratelli, uno dei concorrenti di Tale e Quale Show 2019: il noto talent di Rai Uno condotto da Carlo Conti da settembre.

Tale e Quale Show 2019 è pronto a ripartire. Il noto e famoso talenti di Rai Uno, condotto da Carlo Conti, in cui famosi personaggi dello spettacolo sono pronti a cimentarsi in divertenti ed sorprenderti imitazioni ed esibizioni canore è pronto a riaprire i battenti. Tra i nomi del cast, che sembra essere quello ufficiale, è spuntato il nome del grande David Pratelli. Ma chi è esattamente? Conoscete davvero tutto di lui? Ecco tutto quello che occorre sapere. A partire, quindi, dalla sua età, carriera e le sue più esilaranti ed importanti imitazioni.

Tale e Quale Show 2019, chi è David Pratelli

David Pratelli è nato a Pontedera, un comune di Pisa, il 21 dicembre del 1970. La sua passione per la comicità inizia sin da bambino. Tanto che, all’età di 15 anni, inizierà a fare spettacoli in diverse feste locali, intrattenendo ed allietando tutti con delle abili e divertenti imitazioni. Il successo, però, arriva nel 2005. Quando, nei panni di Ciccio Graziani, entra a far parte del cast fisso di Buona Domenica. Da quel momento, la sua carriera è tutta in ascesa. Non soltanto attore, nella fiction Carabinieri, ma ospite in numerose trasmissioni Rai. Tra cui, ovviamente, Quelli che il calcio.., I Soliti Ignoti, Domenica In, La Vita in Diretta ed, anche, Tale e Quale Show. Dopo aver vinto, nel 2016, il premio Holmes per miglior autore e miglior imitatori degli ultimi decenni, nel 2018, David condurrà un programma tutto suo. Basato, ovviamente, su imitazioni, di cui lui è il primo artefice.

David Pratelli: le sue più grande imitazioni

Come dicevamo quindi, David è, senza alcun dubbio, un imitatore di gran classe. Non a caso, infatti, nel 2002, vince il campionato italiano degli imitatori nel famoso varietà Rai condotto da Luisa Corna. Tra le sue più grande esibizioni in quello show ricorderemo senz’altro: Berluscono, Celentano e De Sica. Ma non solo. Impossibile, infatti, dimenticare l’imitazione di Ciccio Graziani, ai tempi di Buona Domenica. Di Claudio Ranieri, nella trasmissione televisiva Controcampo. Ed, infine, dell’allenatore Maurizio Sarri nel comedy show Made In Sud.

