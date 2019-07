Taylor Mega hot: esce di casa senza mutande, l’annuncio ai suoi followers senza peli sulla lingua tramite Instagram Story

Giornata particolare per Taylor Mega che oggi ha deciso di fare un gioco particolare sul sul profilo Instagram coinvolgendo i suoi followers. In particolare, Taylor, attraverso lo strumento dei sondaggi, lascia decidere ai suoi seguaci ciò che deve fare durante questa giornata. A partire dalla colazione fino a cosa indossare oggi.

Taylor ha mostrato due tipologie di outifit. Un vestito elegante con tacco alto, e uno sportivo ma alquanto inusuale: costume intero, pantaloncino cortissimo e ciabatte a forma di unicorno. I followers hanno votato per la seconda scelta. Dunque, Taylor sarà costretta ad uscire in pantofole per le strade di Milano.

Ma c’è un dettaglio che ha colpito tutti.

Taylor Mega esce di casa senza mutande

Taylorha lasciato scegliere ai suoi followers l’abbigliamento di oggi. Il risultato è stato questo:

Costume intero firmato MEGA, ciabatte ad unicorno e pantaloncino di jeans cortissimo. Proprio a causa degli shorts, Taylor ha confessato di aver dovuto togliere gli slip. Dunque, andrà in giro per Milano senza mutande.

L’ultimo sondaggio proposto ai followers che dovranno votare è: mangio un gelato o faccio il bagno in una fontana? Insomma ne vedremo delle belle oggi sul profilo Instagram della super Mega.

