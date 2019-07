Malore nella notte per il regista Tinto Brass: è stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva nell’Ospedale Sant’Andrea di Roma. Ecco le sue condizioni.

Un malore nella notte ha colto il famoso regista Tinto Brass, che è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea di Roma, dove si trova ora in terapia intensiva. È giunto all’ospedale il giorno 9 Luglio alle ore 6:00 del mattino. A chiamare i soccorsi è stata la moglie Caterina Varzi, dopo che le condizioni di salute del regista sono notevolmente peggiorate. La situazione è precipitata nella notte di lunedì, quando in seguito a una forte febbre, il regista si è sentito male. Ecco quali sono le condizioni attuali del maestro del cinema erotico.

Malore nella notte per Tinto Brass: il regista è ricoverato a Roma in terapia intensiva

Una febbre forte e improvvisa ha sconvolto la sera di lunedì del noto regista a luci rosse Tinto Brass. La situazione è precipitata dopo cena, quando la moglie Caterina è stata costretta a chiamare i soccorsi. Fino a ora di cena tutto andava per il meglio; dopo un po’ la situazione è precipitata. Ora il regista si trova in terapia intensiva, perché necessita di stare sotto osservazione. Non è ancora chiaro il motivo del malore. Brass ha 86 anni e nel 2010 aveva avuto un ictus, che gli causò un’improvvisa perdita di memoria, recuperata in seguito a tutti gli effetti. Nel pomeriggio i medici hanno fatto sapere qualcosa sulle sue condizioni di salute: “Discrete condizioni generali, è vigile e collaborante”. Parole rassicuranti quelle apparse nel bollettino medico dell’Ospedale Sant’Andrea diffuso qualche ora fa, che comunque specifica che sono in corso ulteriori esami. Non ci resta che augurare a Tinto Brass una prontissima guarigione.

Per tutte le news e aggiornamenti sulle condizioni di salute di Tinto Brass, e per essere sempre aggiornato sulle principali notizie de momento CLICCA QUI