Zero, arriva su Netflix una nuova serie tv italiana che racconta la storia di una ragazzo africano con dei poteri.

I mesi estivi per Netflix sono all’insegna delle nuove uscite. Vedremo infatti la terza stagione di Stranger Things, la seconda stagione di Dark, la Casa di Carta e anche tanti nuovi film in arrivo, ma non solo. Netflix ha infatti da poco annunciato che nel 2020 inizieranno le riprese di Zero, una serie italiana nata dall’idea dello scrittore Antonio Dikele Di Stefano che ha deciso di raccontare la vita di un ragazzo di origine africani che ha un superpotere ossia vede la realtà delle cose dietro a tutte i veli di apparenza e di finzione che la gente mette davanti a sé.

Zero, trama della nuova serie italiana di Netflix

A scrivere la serie insieme a Di Stefano troviamo anche Menotti che si era già occupato del grandissimo film di successo Lo chiamavano Jeeg Robot. L’idea di questa produzione di Netflix, Zero, nasce dall’esigenza proprio dello scrittore Antonio che ha messo insieme diverse storie e diverse narrazioni per raccontarne una sola, quella di un ragazzo speciale di colore che nonostante magari un po’ di diffidenza iniziale invece riesce a vedere tutto quello che si nasconde dietro all’apparenza delle persone, delle relazioni, delle cose. Ad accompagnare la serie ci sarà anche la musica rap a farla da padrona perché è in grado di raccontare, secondo quanto dichiarato dallo scrittore, tutto quello che la gente non vede in quanto è il linguaggio della nuova generazione che in molti ancora non capiscono. Bisognerà quindi aspettare ancora un bel po’ per scoprire qualcosa di più su Zero, ma intanto su Netflix è stato lasciato un piccolo trailer in cui si vede proprio lo scrittore raccontare l’arrivo di Zero su Netflix. Da non perdere.

