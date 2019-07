Belen Rodriguez divina al mare: la foto pubblicata su Instagram dalla conduttrice è ‘hot’ e fa letteralmente impazzire i fan.

Belen Rodriguez è sicuramente una delle showgirl più amate e apprezzate del momento. Nell’ultimo periodo, oltre a essere seguita per il suo lavoro, la conduttrice fa parlare molto di sé per la reunion con il marito Stefano De MArtino, dopo alcuni anni di separazione. I due starebbero pensando di allargare la famiglia e soprattutto di rinnovare le promesse nuziali, celebrando un secondo matrimonio. Intanto Belen continua a condividere sui social le sue foto, facendo innamorare sempre di più i fan.

Belen Rodriguez, la foto al mare è divina e fa impazzire i fan

Belen è davvero uno dei sex symbol degli ultimi anni. La bella argentina fa girare la testa a tutti gli uomini e la sua simpatia e autoironia piacciono anche alle donne. Bella e brava nel suo lavoro, Belen utilizza moltissimo i social, dove condivide ogni passo del suo quotidiano. L’ultima foto che ha pubblicato su Instagram è bellissima, sia dal punto di vista artistico, sia per il soggetto. La conduttrice è stesa vicino al mare, probabilmente in barca, con un mini bikini, che rende l’immagine ‘hot’. Anche la posa è molto sensuale e il risultato è uno scatto perfetto, con Belen che sembra una Dea e fa boom di like.

Belen e Stefano De Martino, nuovo gesto romantico di coppia

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sempre più affiatati e l’ultimo gesto fatto dalla coppia è davvero romantico. Nelle storie Instagram, Stefano ha inquadrato sua moglie, che al polso ha un nuovo braccialetto. Ma non è finita qui. Il gioiello di Belen ha tre piccoli ciondoli, tre lettere, che sono le iniziali dei tre membri della famiglia. Due ‘S’ e una ‘B’ pendono dal braccialetto d’oro della Rodriguez, che con questo ennesimo piccolo gesto ha voluto sottolineare ancora una volta l’unione familiare, scegliendo di portare sempre con sé le sue ‘lettere del cuore’.

