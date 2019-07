Bobo Vieri, The Chance: primo singolo, cosa sapere e date del tour

The Cahce, Bobo Vieri ha lanciato il suo primo singolo di musica house: cosa sapere e come ascoltarlo.

Che Bobo Vieri fosse un campione è cosa certa. Quello che forse molti non sanno è che l’ex calciatore ora è anche impegnato nel mondo della musica e domani, 12 luglio 2019, uscirà il suo primo singolo. Si intitola The Chance ed è il primo singolo di Christian Vieri che, in arte, ama farsi chiamare Bobo Vieri Dj. A dare vita a questo singolo, oltre a Bobo, troviamo Luca Cassani producer di successo e Lara Caprotti una vocalist molto conosciuta e amica di Vieri.

Canzone Bobo Vieri: cosa sapere su The Chance

Bobo Vieri, da superstar e stelle del calcio mondiale, si è trovato una nuova veste e si è tuffato nel mondo delle musica, nello specifico della House Music creando così con un team d’eccezione un vero e proprio progetto chiamato Bobo Vieri DJ Show. Praticamente Christian andrà in giro in alcuni dei più prestigiosi locali italiani dietro la consolle e regalerà al pubblico un’esperienza unica che unisce la musica house con alcuni artisti live che si esibiranno per il pubblico. Le date sono già sold out e quindi l’idea di dare vita ad un singolo “fisico” è stata praticamente obbligata. Oltre alle notti trascorse in discoteca con Bobo, l’ex calciatore ha voluto creare per i suoi fan, qualcosa che rimanesse nel tempo e che fosse veramente unico. Così nasce The Chance, il primo singolo di Bobo Vieri e Luca Cassani. Grazie alla voce di Lara Caprotti il singolo regala ancora più emozione. Ad accompagnare la canzone è uscito anche il video realizzato nella riserva del Po con un’immagine bellissima, una fotografia profonda che grazie alla musica house porta chi lo guarda in una sorta di viaggio in cui viene dato il giusto risalto alla canzone, ma permettendo anche di riflettere e di trovare un proprio momento intimo.

Per ulteriori news sulle ultime news di Bobo Vieri CLICCA QUI