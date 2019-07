Chiara Ferragni ha annunciato l’inizio di un nuovo progetto: l’influencer impegnata con le riprese, ecco cosa sta preparando per i suoi fan.

Chiara Ferragni non si ferma mai. L’influencer, moglie del rapper Fedez e mamma del piccolo Leone, è una donna a tutto tondo, che cerca di far combaciare tutti gli impegni professionali e familiari nel migliore dei modi. La bella e sexy Chiara è amatissima dai suoi fan, che la seguono in tutto quello che fa, notando ogni minimo dettaglio del suo corpo e della sua vita in generale. Ed è proprio a loro che la Ferragni ha appena annunciato di essersi impegnata in un nuovo incredibile progetto.

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Ferragni, l’annuncio del nuovo progetto su Instagram

Chiara Ferragni è un’affermata imprenditrice nel mondo della moda e non solo. I prodotti da lei creati o pubblicizzati vanno a ruba, e il suo volto è sempre garanzia di grande successo. Ecco perché la bella influencer ha cominciato un nuovo progetto, che ha annunciato attraverso Instagram. Di cosa si tratta? In realtà si sa ben poco. Chiara sta creando una certa suspence intorno alla cosa, cercando di dare ogni tanto un nuovo dettaglio sul nuovo progetto che la vedrà protagonista, senza però svelarlo del tutto. Quello che sappiamo è che il set è cinematografico e che le riprese sono cominciate a Tokio, dove la Ferragni è volata insieme al marito e al figlio, per trascorrere con loro ogni momento libero.

Sappiamo anche che la produzione è statunitense e che non è una cosa che riguarda Chiara in prima persona. E’ stata lei stessa a spiegare che il nuovo progetto non ha niente a che vedere con il documentario sulla sua vita, che uscirà il prossimo settembre. Alla domanda di un utente, infatti, la Ferragni ha risposto che si tratta di un progetto completamente diverso. Sarà un film? O magari una serie tv? Non lo sappiamo, né abbiamo la certezza di quale sarà il ruolo preciso di Chiara. E allora non ci resta che attendere nuove notizie dal suo cliccatissimo profilo Instagram.

Per rimanere sempre aggiornato su tutti i tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI