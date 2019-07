Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: la lite, cos’è successo?

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis: un clamoroso colpo di scena nella vita di entrambe, tutto è cambiato negli ultimi giorni

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis hanno litigato? L’indiscrezione lanciata da Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, in effetti, lascia riflettere. Qualcosa è cambiato dalle ultime apparizioni delle due amiche su Instagram. Eravamo rimasti ad un progetto che sarebbe andato in porto di lì a poco: quello dei centri fitness da aprire negli Stati Uniti. E poi? Poi, boh. Pare sia saltato tutto. Almeno questo è quanto emerge dal noto settimanale, ma non è tutto.

La ‘lite’ tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia

Se a scrivere è Alfonso Signorini, non si può che dare peso ad ogni minima parola. E nel rotocalco dell’edizione del suo settimanale in edicola dal 10 luglio c’è scritto qualcosa di abbastanza interessante su questa ipotetica fine del rapporto d’amicizia tra le due ex veline.

Dispiacerebbe a tutti sapere che un’amicizia del genere sia giunta al capolinea. Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono amiche da tantissimo tempo. Quale sarebbe il motivo della lite? Questo non è dato saperlo. Un dato di fatto, tuttavia, sta nell’uso di Instagram da parte di entrambe. Ricordate quando tutto era normale e filava liscio? Si commentavano le foto, si scambiavano ‘mi piace’. Adesso, niente. Più niente. Da un po’ di tempo a questa parte non ci sono più like e commenti dell’una o dell’altra sui loro profili Instagram. Magari, nei prossimi giorni arriverà una smentita diretta di queste voci. Intanto, però, questo ‘distacco’ improvviso, almeno sui social, è sotto gli occhi di tutti. Dai loro profili, intanto, trapela una certa tranquillità e serenità d’animo. Entrambe sono dedite alla propria vita di tutti i giorni. Accanto ai loro mariti. Insomma, delle vite in cui non manca perfettamente nulla. Cosa sarà successo, quindi? Chissà, forse arriverà una spiegazione nei prossimi giorni. Staremo a vedere!

