Fernanda Lessa: età, Instagram e la storia drammatica del figlio morto

Fernanda Lessa, tutto quello che c’è da sapere sulla ex showgirl: età, Instagram e la storia drammatica del figlio morto

Fernanda Lessa è una nata nel 1977 a Rio de Janeiro, in Brasile. Le sue origini non l’hanno tenuta attaccata alla sua terra. Ha girato tanto, ha viaggiato per il mondo per diversi anni. E’ arrivata all’apice del successo proprio in Italia, Fernanda Lessa, diventando una modella e showgirl di successo. Poi, qualcosa è cambiato. Anzi, meglio dire qualcosa è andato storto. Lei stessa ha raccontato di avere una storia abbastanza difficile, un trascorso che l’ha portata su strade sbagliate e un dolore che, tutt’oggi, non riesce a sopportare.

Fernanda Lessa: età e quella storia triste

Adesso ha 42 anni e non si può dire che la sua sia una storia ‘leggera’. Fernanda Lessa ha un passato molto duro alle spalle e una storia molto triste da raccontare. In un’intervista rilasciata a ‘Chi’ ha parlato della perdita del suo bambino, un dolore atroce, di cui ancora porta i segni.

Il suo racconto è straziante: “I medici mi dissero che mio figlio aveva una malformazione cardiaca e che avrebbe dovuto subire ogni due mesi trapianti di cuore. Ero all’ottavo mese di gravidanza. Purtroppo, poco dopo il parto mio figlio è morto. È stato devastante. Non potrò mai dimenticare l’odore dei suoi capelli. Oggi è il mio angioletto”. Non c’è solo questo a devastare l’anima della bella ex showgirl e modella. Proprio quand’era all’apice del successo, come lei stessa racconta in diverse interviste, ha fatto uso di sostanze stupefacenti. Non riusciva, da sola, a mantenere i ritmi frenetici di quella vita. Così, ha fatto ricorso a quelle sostanze, sbagliando clamorosamente.

La nuova vita: marito, figlie e Instagram

Top model, showgirl: una carriera fantastica. Raggiunge l’apice del successo in Italia intorno al 2002, quando partecipò ad uno spot televisivo con il calciatore Cristian Vieri. Vieri che, a quei tempi, era fidanzato con Elisabetta Canalis. Quello spot insinuò il sospetto di un feeling particolare tra i due e così si cominciò a parlare ‘intensamente’ di questa possibile nuova coppia. Parteciperà a “L’Isola dei Famosi 4” nel 2006. Di lì in poi non si è più vista in televisione. Adesso, la sua vita è cambiata. Ha una splendida vita da mamma e moglie. Dopo la fine della relazione con Davide Dileo (in arte Boosta) dal quale ha avuto due bambine, ha sposato poi nel 2017 il barman torinese Luca Zocchi. Su Instagram ci sono molte foto di lei con suo marito: un amore profondo, vero:

