Diletta Leotta ritrova l’amore: ha un nuovo fidanzato? La famosa conduttrice è stata beccata con un nuovo uomo. Ecco di chi si tratta.

La notizia di Diletta Leotta single, dopo una lunga storia con Matteo Mammì, lasciò tutti senza parole. Da quel momento si è scatenato l’inferno: la conduttrice più amata d’Italia è diventata una delle donne più ambite e corteggiate. E’ stata accostata a più personaggi famosi, tra calciatori e sportivi, ma oggi è arrivata la notizia che tutti aspettavano: Diletta pare abbia ritrovato l’amore. Ecco di chi stiamo parlando.

Diletta Leotta ha un nuovo fidanzato? Ecco chi è il nuovo compagno della conduttrice

Diletta Leotta single è durata davvero poco, essendo una delle donne più corteggiate ed amate d’Italia. Pochi minuti fa Gabriele Parpiglia ha lanciato il gossip che nessuno si aspettava. Il giornalista scrive “Il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 12 luglio pubblica in esclusiva le immagini di Diletta con un nuovo uomo”.

Gli scatti di cui parla ritraggono i due in atteggiamenti affettuosi: Diletta ha ritrovato l’amore? Il settimanale rivela anche il nome del presunto nuovo uomo. Si tratta di Daniele Scardina, un pugile campione del mondo dei pesi Supermedi. Nelle immagini scattate dai paparazzi si notano i due camminare vicini dopo aver cenato insieme. Non ci resta che attendere l’uscita del giornale per scoprire tutti i dettagli sulla nuova love story della conduttrice televisiva sportiva più amata d’Italia.

