Francesco Sarcina forse tradito con Riccardo Scamarcio? Con Clizia è finita

Francesco Sarcina, il frontman delle Vibrazioni tradito dalla moglie Clizia con Riccardo Scamarcio? Lo scoop di Oggi.

Se parliamo di belli e maledetti siamo finiti nel posto giusto. Francesco Sarcina, leader e frontman de Le Vibrazioni, sembrava essere in una coppia di ferro con la compagna Clizia Incorvaia, invece il settimanale Oggi ha un’esclusiva pazzesca in cui si spiegano i motivi per cui, dietro all’apparente felicità i due stavano male da tempo.

Clizia ha tradito Francesco Sarcina con Scamarcio?

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia pare non fossero felici e il tira e molla, tenuto il più in silenzio possibile per la figlia Nina, durava da molto tempo, ma ora i due si sono lasciati e il motivo sembra, almeno secondo quanto riporta Oggi, la comparsa di un altro uomo nella vita di Clizia: Riccardo Scamarcio. Una notizia che quando la si legge viene solo da dire “Boom”, perché questa sì che, qualora fosse confermata, è una vera e proprio bomba! Dopo tre anni di matrimonio tra Sarcina e Clizia le cose non andavano più bene nonostante la figlia, Nina fosse stato un momento di grande gioia e unione per la coppia. Su Instagram la Incorvaia ha scritto: “Quando una grande storia d’amore finisce, tutti si scordano della bellezza! Ma è alla bellezza che vorrei fare omaggio. Grazie, per questo amore immenso che mi hai donato e per questa figlia unica!”. Se Francesco preferisce rimanere in silenzio, Clizia ha dato una spiegazione ai fan della coppia in merito all’accaduto, ma pare essere un mezza verità visto lo scoop di Oggi. Il settimanale ha infatti svelato che la fine della storia d’amore pare essere legata ad un terzo incomodo, un uomo come Riccardo Scamarcio con cui Clizia avrebbe (il condizionale è più che d’obbligo) una relazione. Oltre il danno la beffa perché Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio sembrano essere anche migliori amici…

