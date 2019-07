Ludovica Valli in costume su Instagram: la posa hot fa impazzire i fan

Ludovica Valli ha pubblicato un post sexy su Instagram: la posa hot ha fatto impazzire i fan.

L’ex tronista di Uomini e Donne riesce sempre ad incantare i suoi followers: dopo la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi è diventata un influencer molto seguita. Scelse Fabio Ferrara ed insieme parteciparono a Temptation Island: la loro storia però non è andata a buon fine ed ognuno ha preso la sua strada. Ludovica Valli regala spesso ai suoi fan pose super sexy ed oggi si è davvero superata: ecco cosa ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Ludovica Valli incanta Instagram: la posa hot manda in visibilio i fan

Un fisico scolpito ed un viso indiscutibile: la bellissima Ludovica Valli ha incantato ancora una volta il suo pubblico di Instagram. Indossa un meraviglioso costume bianco e lo ha mostrato ai suoi fan con uno scatto particolarmente hot.

E’ questo lo scatto di cui parliamo: una pioggia di like ha subito invaso il suo post, i fan sono rimasti davvero a bocca aperta. “Alla faccia di chi ti rompe le scatole, bella Ludo!”, “Troppo bella”, “Sei bellissima” sono alcuni dei complimenti che ha ricevuto l’ex tronista, oltre che gli apprezzamenti sul suo fisico mozzafiato.

