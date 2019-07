Nilufar Addati stanotte ha fatto preoccupare i suoi fan tramite Instagram: è andata al pronto soccorso per colpa di alcuni dolori strani.

Nilufar Addati è molto amata e seguita sui social: è stata prima corteggiatrice di Mattia Marciano nel programma Uomini e Donne e poi è diventata tronista. Scelse Giordano Mazzocchi ma la loro storia è terminata da un po’: intanto la giovane continua ad avere successo sui social. Nelle ultime ore ha fatto preoccupare molto i suoi fan: si è ripresa con un’amica mentre era al pronto soccorso. Ecco cosa è successo.

Nilufar Addati su Instagram fa preoccupare i fan: di notte al pronto soccorso

Nilufar Addati ha fatto preoccupare non poco i suoi follower: questa notte si è recata al pronto soccorso per dei dolori sospetti e molto forti al basso ventre. Ha deciso di farsi degli accertamenti poichè le fitte erano persistenti: l’ex tronista ha trascorso la notte all’Ospedale Grassi di Roma.

“Dopo ipotesi di appendicite e cose varie, alla fine tutto ok, ho un problema da risolvere ma nulla di grave”: ha tranquillizzato con queste parole la giovane napoletana che vive a Roma. Per fortuna è tutto facilmente risolvibile!

Questa mattina di 11 luglio ha fatto sapere, tramite un IG story, di non essere proprio in forma ma meglio di ieri: bisognerà solo aspettare che passino i dolori grazie ad una cura specifica.

