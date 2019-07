Karina Cascella si mostra super sexy su Instagram: la foto in bikini è da urlo, ma qualcosa non torna, cosa avrà fatto al seno la nota opinionista?

Karina Cascella è un personaggio molto seguito e controverso. Il suo carattere schietto e sincero e la sua forte personalità hanno da sempre diviso il pubblico in due, tra chi la adora e chi invece non perde mai occasione per criticarla. Quello che è certo è che la bella Karina non passa inosservata e l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram non fa che confermare questa cosa. Sexy e bellissima, come del resto è solita mostrarsi sui social, l’opinionista è abbastanza ‘strana’: cosa avrà combinato al seno?

Karina Cascella, foto ‘hot’ in bikini: ma cosa ha fatto al seno?

Karina Cascella è una delle opinionista di punta delle trasmissioni di Barbara D’Urso, una donna dalla risposta pronta, mai scontata nei commenti e sempre pronta a fare ironia. Ma a giudicare dall’ultimo post su Instagram, Karina non manca anche di autoironia. Presa spesso di mira dagli haters, che la criticano per qualunque cosa, dal suo essere mamma, alle dichiarazioni che rilascia, al fisico troppo rifatto, o troppo magro, Karina ha voluto scherzare e provocare i followers con una foto davvero particolare.

Lo scatto pubblicato dalla Cascella è ‘hot’ e la ritrae con un mini bikini, nel giardino di casa sua. Ma il seno di Karina ha qualcosa che non va, è enorme, decisamente sproporzionato rispetto al resto del corpo, e anche il suo punto vita è innaturale, incredibilmente stretto, davvero troppo. Ma cosa avrà fatto l’opinionista? E’ semplice, si tratta solo di una provocazione! Karina ha modificato in maniera spropositata la foto, scrivendo nella didascalia che le persone la criticano comunque, quindi tanto vale esagerare! Tutto uno scherzo, ovviamente, che sta spopolando tra le donne dello spettacolo, tutte spesso e volentieri accusate di modificare le foto prima di pubblicarle. Il tag della Cascella è infatti per Alessia Marcuzzi, che ha fatto lo stesso ‘giochetto’ con Photoshop sul suo profilo.

