Laura Chiatti ha pubblicato una foto su Instagram, ma alcuni utenti l’hanno presa di mira per un ‘dettaglio’: la risposta dell’attrice è da applausi e zittisce tutti.

Laura Chiatti é un’attrice molto amata e seguita sui social, che però divide il web. Le sue foto ‘sexy’ e soprattutto il suo bel marito, il collega Marco Bocci, fanno invidia a molti, e spesso l’attrice è oggetto di critiche e insulti, ai quali risponde sempre per le rime. E’ proprio quello che è successo nelle ultime ore, quando una foto postata su Instagram dalla moglie di Bocci è stata presa di mira per un ‘dettaglio’ che ha colpito i più attenti osservatori: la replica della Chiatti, però, non si è fatta attendere.

Laura Chiatti, foto presa di mira dagli haters: la sua risposta è da applausi

Laura Chiatti ha pubblicato uno scatto che ha raccolto tanti consensi, ma altrettante critiche e insulti. L’attrice si è fatta un selfie in spiaggia, con un costume dalla scollatura profonda e occhiali da sole e visiera per combattere il sole. Fin qui niente di strano. Il ‘problema’ è stato che alcuni haters hanno notato un ‘dettaglio’ e non hanno esitato a criticare lo scatto. La bella attrice, infatti, ha il braccio alzato, evidentemente per scattare la foto, e guardando con attenzione si può notare una leggera ricrescita di peluria sotto la sua ascella.

Alcuni utenti si sono immediatamente scatenati alla vista di questo ‘particolare’ e hanno cominciato a prenderla di mira: ‘Perché non ti depili?’, le chiede qualcuno, a cui fanno eco tanti altri commenti poco carini e irrispettosi nei confronti della Chiatti. L’attrice però non si scompone minimamente e risponde per le rime, mantenendo la calma, ma mettendo a tacere tutti: ‘Ho due bambini e non ho la tata, non ho tempo per depilarmi’. La risposta è da applausi e raccoglie subito tantissimi consensi, soprattutto da parte di altre donne e mamme, che le fanno i complimenti per la calma e l’educazione con cui ha replicato a commenti decisamente poco gentili.

