Loredana Lecciso potrebbe essere uno dei volti che formerà il cast del prossimo GF Vip. L’ex di Al Bano rivela il motivo della sua decisione

Tra i volti noti che potrebbero prendere parte alla nuova versione del GF Vip ne sta circolando uno inaspettato. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia secondo la quale nel nuovo cast ci sarà Loredana Lecciso. La proposta sembrerebbe esserle stata recapitata più volte nel corso delle varie edizioni, ma la Lecciso ha sempre rifiutato. Tra le motivazioni quella di dover convivere in tutta la sua naturalezza durante l’esperienza, “dovrei girare con un passamontagna” fa sapere ai microfoni di ‘Chi’. Le dichiarazioni rilasciate al settimanale toccano punti importanti della sua vita e di quello che nel futuro più breve potrà succedere.

Loredana Lecciso al Gf Vip: un motivo in particolare potrebbe spingerla a partecipare.

Per la prima volta l’idea di prendere parte al GF Vip potrebbe convincere Loredana Lecciso. L’ex di Albano Carrisi rivela che a farle cambiare idea c’è un motivo preciso: Alfonso Signorini. La presenza del suo carissimo amico, dall’animo nobile e sensibile, potrebbe tirare fuori il meglio dal suo carattere spesso scontroso e male interpretato. Loredana si lascia andare a qualche confessione sul rapporto che in passato l’ha legata ad Al Bano e al riavvicinamento chiacchierato degli ultimi mesi. Al momento la coppia ha ritrovato un equilibrio e si è riscoperta più forte che mai, ma quello che li lega è esclusivamente un rapporto d’amicizia. Una dimensione tutta nuova, ma ancora più intensa, come tiene a precisare. Poi, il ricordo malinconico di quel figlio perso all’inizio della relazione con il noto cantante di San Marco Cellino. “Nessuno sapeva della relazione tra me e lui, non potevo dire che ero rimasta incinta nemmeno ai miei genitori”, è la confessione shock, ma quella gravidanza fu interrotta involontariamente. Una strada nuova quella che potrebbe spianarsi nel suo percorso di vita, non ci resta che attendere il cast ufficiale per scoprire come la vicenda andrà a finire

