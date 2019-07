La moglie del calciatore Nainggolan, Claudia, racconta su Instagram la sua malattia: “Vivo dentro un incubo”.

Questa mattina la moglie di Radja Nainggolan, calciatore dell’Inter, ha deciso di parlare a cuore aperto ai suoi fan e rivelare un tragico segreto sulla sua salute. Claudia Nainggolan oggi comincerà le chemioterapie e l’ha annunciato tramite un post su Instagram: ecco le sue parole.

Nainggolan, la moglie Claudia fa una tragica rivelazione

Non sarà stato facile per Claudia Nainggolan parlare ai suoi fan e rivelare della sua malattia: oggi su Instagram ha scritto un post in cui annuncia che inizierà le chemioterapie. La moglie di Ninja ha informato i suoi follower della sua malattia: ecco le sue parole.

“È da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando che si tratti solo di un incubo..è da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato così..le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria..da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita..la chemioterapia”: è questo l’inizio del racconto di Claudia che a cuore aperto ha deciso di informare i suoi follower su ciò che sta per attraversare, un periodo della sua vita che difficilmente dimenticherà.

La giovane moglie del Ninja ha proseguito esternando la sua paura nel dover combattere una bruttissima bestia. Per concludere ha ringraziato chi è stato accanto a lei nell’ultimo periodo, la famiglia e gli amici.

