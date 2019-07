Nicole Mazzocato toglie il reggiseno in spiaggia nell’ultima foto postata sul suo profilo: la foto da capogiro manda in tilt Instagram.

È una delle protagoniste più belle mai apparse nella trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne. Occhi azzurri e sguardo magnetico, Nicole Mazzocato ha emozionato il pubblico con la sua storia d’amore con Fabio Colloricchio, finita dopo 4 anni. E mentre l’argentino si gode il suo flirt con la naufraga Violeta conosciuta a Supervivientes, Nicole appare più felice che mai sui suoi social. E anche più svestita! Si perché nell’ultimo scatto postato su Instagram, l’ex corteggiatrice non solo mette in mostra il suo perfetto lato b, ma toglie il reggiseno. La foto è decisamente hot. Diamo un’occhiata.

Potrebbe interessarti anche:

Nicole Mazzocato toglie il reggiseno in spiaggia: scatto hot per l’ex di Uomini e Donne

Nicole Mazzocato ha deciso di far perdere letteralmente la testa ai suoi follolwers di Instagram. Il motivo? Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto. La bellissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne e ex fidanzata di Fabio Colloricchio ha appena pubblicato uno scatto decisamente hot. Nicole si trova in spiaggia e mostra il suo notevole lato B alla fotocamera. Ma non è tutto: la bellissima modella decide di rendere ancora più piccante lo scatto togliendo la parte superiore del costume, che tiene in mano in bella mostra. Con l’altra mano Nicole si copre le forme, ma non serve: la foto fa alzare la temperatura su Instagram! E lo sanno bene i numerosi followers della Mazzocato, che non hanno perso tempo a dimostrare alla loro beniamina il loro apprezzamento. Lo scatto è stato invaso in pochi minuti da una valanga di cuoricini e commenti. Che dire, la bellissima Nicole sa come non passare inosservata!

Per tutte le ultime news sui protagonisti più amati di Uomini e Donne CLICCA QUI