Paola di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati. Arriva oggi l’ufficialità della rottura tra i due. I fan sono preoccupati a causa di una Instagram Story pubblicata dall’ex madre natura. Sembrava fosse tutto rose e fiori, invece, oggi, sono arrivate le parole dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che hanno spiazzato tutti.

Paola con un lungo messaggio ha voluto raccontare il motivo che li ha portati alla rottura.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati: ecco il motivo

Dalle parole rilasciate da Paola Di Benedetto, sembra proprio che sia stata lei a lasciare lui. Il motivo? Lui non ha avuto rispetto di lei. “Purtroppo spesso fidarsi non serve a nulla“. Queste le parola dell’ex madre natura che lascia pensare che ci sia stato un tradimento di Federico nei suoi confronti. Un tradimento che la bella Paola non potrà superare.

“Il mio pensiero, adesso, come potete immaginare, è curare la mia mente ed il mio corpo..”.

Insomma, sembra proprio che sia una decisione definitiva. Per cui, dopo Jeremias e Soleil, Francesco Monte e Giulia Salemi, siamo dinanzi all’ennesima rottura di una storia d’amore dell’estate 2019.

Non ci resta che attendere la replica di Federico Rossi che ieri sera ha anche dedicato una canzone di Jovanotti a Paola, tramite Instagram Story.

