Rosa Perrotta ha pubblicato una foto con una posa, a detta dei suoi fan, inappropriata per una donna incinta: ecco la sua risposta molto ‘diretta’.

È sempre stata così Rosa Perrotta. Sin dal suo percorso a Uomini e Donne, la bella campana non ha mai badato a nulla. A qualsiasi critica le venisse fatta, e ricordiamo che ai tempi del programma televisivo ne sono state davvero tantissime di critiche nei suoi confronti, la modella ha sempre saputo tenere testa. Sarà proprio per questo, evidentemente, il segreto del suo successo. Oltre, ovviamente, che una smisurata bellezza, Rosa vanta un carattere davvero incredibile. Tra l’altro, non perde mai occasione di mostrarlo. Anzi. È la stessa cosa che è accaduto, infatti, pochi giorni fa, quando, dopo aver pubblicato una foto con il suo pancione in mostra, ha ricevuto degli attacchi per la posa assunta. Ecco la sua risposta.

Rosa Perrotta, foto con il pancione: piovono critiche per la posa

È molto attiva sui social Rosa Perrotta. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è solita condividere momenti salienti della sua giornata con i numerosi followers presenti sul suo canale ufficiale di Instagram. Lo ha sempre fatto. E continua a farlo adesso che è incinta. Ecco. A proposito di questo, pochissimi giorni fa, la campana ha pubblicato una foto con il pancione in bella mostra che, però, ha scatenato la reazione ‘furiosa’ dei suoi followers. Da come si può vedere dallo scatto in questione e che, tra l’altro, abbiamo riproposto anche in alto, la compagna di Pietro Tartaglione non fa altro che pubblicare uno scatto in cui è deliziosamente adagiata su un materassino gonfiabile. Di quelli che si usano sulle onde del mare, insomma. Ebbene. Secondo alcuni suoi followers, però, la posa adottata da Rosa per lo scatto della foto sarebbe del tutto inappropriata per una donna incinta. Ecco il commento:

Da come si può vedere quindi, l’utente in questione, probabilmente per la troppa velocità, ha sbagliato a scrivere. Anziché, infatti, scrivere incinta come unica parola, ha scritto in modo errato. Immediata è stata la reazione di Rosa che, noncurante della ‘critica’, ha prontamente fatto notare tale errore ortografico.

