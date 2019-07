Chi sono Gigi e Ross, i prossimi concorrenti di Tale e Quale Show 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul duo comico.

Su Rai Uno nella prossima stagione televisiva tornerà il famosissimo programma Tale e Quale Show: al timone della trasmissione ci sarà sempre Carlo Conti e quest’anno il cast ufficiale è davvero unico! Nello show dedicato alle imitazioni dei più grandi cantanti del panorama italiano ed internazionale ci saranno anche Gigi e Ross, il famoso duo comico molto conosciuto in Italia. Ma sapete proprio tutto di loro? Ecco per voi qualche dettagli in più sulla loro carriera e la loro vita privata.

Tale e Quale Show 2019, chi sono Gigi e Ross: tutto quello che c’è da sapere sul duo comico

Sono ormai due fuoriclasse nel mondo della comicità italiana: si chiamano Luigi Esposito e Rosario Morra, in arte Gigi e Ross, e parteciperanno alla prossima edizione di Tale e Quale Show. Nel 2004 hanno condotto un programma radiofonico a Radio Punto Zero e successivamente a Radio Kiss Kiss. Pochi anni dopo entrarono a far parte del cast di Zelig, Colorado e di Mai Dire Martedì. Il loro grande successo nel mondo televisivo è arrivato con la conduzione del programma Made In Sud: hanno condotto il famoso show della Rai per ben 9 anni.

Sono entrambi napoletani nati tra il 1978 ed il 1976: la loro amicizia è iniziata sin da bambini. Hanno studiato insieme recitazione all’Accademia d’Arte Drammatica nella loro città. Sono entrambi impegnati sentimentalmente: sono sposati, Ross dal 2013 e Luigi dal 2009, e sono due meravigliosi papà.

Non ci resta che seguirli nella prossima edizione di Tale e Quale Show: quale posizione in classifica raggiungeranno?

