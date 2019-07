Temptation Island, Nunzia e Arcangelo si dicono addio. Decisione definitiva? Arrivano le prime dichiarazione dopo l’ultimo falò

La prima coppia scoppiata nell’ultima edizione di Temptation Island ha lasciato molto discutere. Il rapporto malsano tra Nunzia e Arcangelo è infatti finito sotto processo già dalla prima puntata della nota trasmissione televisiva. I due, che si sono lasciati prima della fine del programma, hanno scatenato il web, con il pubblico che si è letteralmente schierato. Non sappiamo come sia andata a finire realmente e se ci siano stati ripensamenti, per scoprirlo bisognerà aspettare la fine del programma. A far credere che nulla sia cambiato, però, sono le parole di Arcangelo, che si è raccontato al Magazine di Uomini e Donne. C’è ancora una speranza?

Potrebbe interessarti anche:

Temptation Island, Nunzia e Arcangelo si dicono addio. Una storia finita per sempre?

Nunzia e Arcangelo, nel villaggio più famoso della tv hanno provato a rispondere ai dubbi che da tempo ostacolavano il loro rapporto. Ma Arcangelo, con i suoi atteggiamenti infantili e poco consoni, durante il suo percorso ha solo peggiorato la situazione. La scintilla che ha definitivamente fatto scoppiare la coppia è stata provocata da un fatidico bacio tra Arcangelo e la single Sonia. Una vera e propria miccia che ha spinto Nunzia a chiedere il falò, che severa e sicura decideva di andar via dalla trasmissione senza quello che per tredici anni era stato il suo compagno di vita. I ripensamenti non hanno tardato ad arrivare e la stessa Nunzia, come andato in onda durante l’ultima puntata, ha provato a riavvicinarsi e fare un nuovo tentativo. Con le ammissioni di colpa per l’eccessiva gelosia Nunzia deponeva le armi, ma la risposta inaspettata di Arcangelo ha messo fine del tutto alla loro storia. Il motivo? Dopo le parole del confronto Arcangelo fa chiarezza sull’argomento: “Ho trovato nuovamente una porta aperta da parte sua, ma stavolta era giusto per noi che fossi io ad alzare un muro”. Le parole non lasciano credere che possa esserci un seguito e i numerosi errori di Arcangelo sembrano aver messo per sempre la parola fine alla sua storia con Nunzia.

Per ulteriori news su tutti i personaggi dello spettacolo CLICCA QUI