Tale e Quale Show 2019, chi è Agostino Penna: età, vita privata e carriera del cantante e musicista, famoso per aver lavorato a Uomini e Donne.

Una nuova e attesissima edizione di Tale e Quale Show sta per partire. Il programma condotto da Carlo Conti è un grande successo di Rai Uno ormai da anni, e si appresta a tornare con una nuova scoppiettante edizione, per continuare a tenere compagnia al pubblico. Saranno tanti i volti del mondo dello spettacolo e non solo, a mettersi alla prova nell’imitazione di cantanti e performer di successo. Tra i concorrenti ci sarà anche Agostino Penna: conosciamolo insieme.

Agostino Penna, Tale e Quale Show 2019: ecco chi è

Agostino Penna sarà uno dei concorrenti di Tale e Quale Show 2019. Di origini campane, avellinesi per la precisione, Agostino ha 54 anni ed è un artista a tutto tondo, cantante, compositore e showman, con esperienze che vanno dal teatro alla tv, passando anche per il cinema. Ma andiamo con ordine. Diplomato al Conservatorio di Avellino, a soli 15 anni Agostino comincia a farsi notare come cantante grazie alla band Vanadium, poi una serie di collaborazioni con artisti del calibro di Marco Masini, Umberto Tozzi ed Amii Stewart, lo fanno decollare. Comincia così anche una carriera da showman che lo porta ad animare locali, festival ed eventi internazionali, e addirittura a suonare al matrimonio di David Bowie.

Ma Penna lavora anche in tv, dove si occupa degli ‘spazi musicali’ di diverse trasmissioni importanti di Rai e Mediaset, collaborando con importanti conduttori, come Paolo Bonolis, Fabrizio Frizzi, Maurizio Costanzo, e soprattutto Maria De Filippi, con la quale lavora per molti anni, diventando la ‘one man band ‘ di Uomini e Donne, ovvero la voce che si occupa di tutti gli spazi musicali del dating show di Canale 5. Una carriera di tutto rispetto, culminata anche con esperienze cinematografiche e teatrali, sia come compositore e interprete di colonne sonore, che come attore. Un artista davvero completo, Penna, che di sicuro sarà avvantaggiato a Tale e Quale Show per quanto riguarda il canto. Ma come se la caverà Agostino con le imitazioni? Non ci resta che attendere la nuova edizione dello show e scoprirlo insieme!

Per rimanere informato sul cast e le anticipazioni di Tale e Quale Show, CLICCA QUI