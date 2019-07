È ufficiale: Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne, è fidanzata con Kevin Bonifazi, calciatore di Serie A: piovono critiche social.

Se ne parlava, ormai, da tempo. Adesso, invece, se ne praticamente la conferma. Angela Nasti è ufficialmente fidanzata con Kevin Bonifazi. In un nostro recente articolo, infatti, vi avevamo spiegato quali fossero gli indizi che, a tutti i loro fan, aveva fatto ‘drizzare’ le orecchie. Neanche 48 ore dopo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dato l’ufficialità. Certo, è vero. Non lo ha detto chiaramente. Ma, rispondendo ad alcune critiche su Instagram, l’influencer ha velatamente fatto intendere la veridicità della notizia. Ma, quindi, cos’è successo con esattezza? Ve lo spieghiamo nel minimo dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Angela Nasti, ufficializza la relazione con Kevin: piovono critiche

Da quando è terminato il suo percorso a Uomini e Donne e, soprattutto, da quando ha ufficializzato la sua rottura con Alessio Campoli, Angela Nasti è spesso protagonista di spiacevoli episodi. Già in passato, infatti, l’ex tronista del dating show di Canale 5 ha ricevuto numerose critiche social. A cui, ovviamente, non è mai tardata né la sua reazione. E né quella della sorella Chiara. Pochissime ore fa, però, è accaduto la stessa identica cosa. Dopo aver pubblicato una foto che, come sempre, abbiamo riproposto in alto, l’influencer napoletana è stata letteralmente sommersa da commenti poco piacevoli legati principalmente al suo fidanzamento con Kevin Bonifazi, attuale giocatore di Serie A. Ecco. È proprio in questo momento che, nel difendersi da attacchi incredibili da parte dei suoi followers, la bella e giovane napoletana ufficializza velatamente la sua relazione con il calciatore. Ecco i commenti:

Da come si può chiaramente vedere quindi, l’influencer, seppur indirettamente, ha confermato la sua relazione con Kevin. Sottolineando, tra l’altro, di non volersi e, soprattutto, doversi giustificare per nulla.

Per ulteriori news su Angela Nasti –> clicca qui