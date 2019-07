Anticipazioni Temptation Island, Sabrina piange a dirotto dopo aver visto un video di Nicola: “L’ho voluto io”. Scopriamo cosa vedremo nella prossima puntata.

Temptation Island si prepara alla sua quarta puntata. Le vicende delle coppie nel villaggio delle tentazioni hanno conquistato milioni di telespettatori. Tra le coppie che hanno messo maggiormente in discussione il loro rapporto c’è quella formata da Sabrina e Nicola. La loro relazione viene messa a dura prova per via dell‘interesse di Sabrina per il single Giulio. Ma delle anticipazioni della prossima puntata possiamo vedere che sarà proprio la donna a piangere lacrime amare. Cosa avrà visto? Nicola si sarà avvicinato a qualche tentatrice in particolare? Ecco qualche spoiler.

Per conoscere nel dettaglio le coppie e i tentatori di Temptation Island CLICCA QUI

Temptation Island Anticipazioni, Sabrina piange a dirotto per Nicola: cosa ha visto?

Sabrina sembra aver letteralmente perso la testa per il tentatore Giulio. L’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia sa come prendere la 42enne, che è molto attratta dal single sia fisicamente che mentalmente. Ma un video spoiler della prossima puntata di Temptation ci mostra una reazione del tutto inaspettata di Sabrina. Cosa avrà combinato il suo fidanzato Nicola? Date un’occhiata:

Stando a quanto racconta Sabrina tra le lacrime, il suo fidanzato Nicola si sarebbe avvicinato un bel po’ a una single. Sabrina ammette che “l’ha voluto lei”, facendo riferimento alla sua forte vicinanza al tentatore Giulio. Nonostante questo, vedere il suo fidanzato vicino a un’altra donna, provoca a Sabrina una reazione inaspettata. Cosa vorranno dire queste lacrime? Sabrina si renderà conto di provare ancora qualcosa di forte per il suo Nicola, o si lascerà totalmente andare a questa nuova ‘passione’? Non ci resta che attendere lunedì sera per scoprire tutte le ultime news direttamente dall’Isola delle Tentazioni!

Per tutte le ultime news e anticipazioni su Temptation Island CLICCA QUI