Chi è Charley Vezza: tutto sul nuovo fidanzato (pare) di Marica Pellegrinelli

Charley Vezza, sarebbe lui il nuovo ricco flirt di Marica Pellegrinelli: sarà lui anche la causa della fine del rapporto con Eros Ramazzotti?

E notizia di pochi istanti fa: Marica Pellegrinelli dopo essersi lasciata con Eros Ramazzotti avrebbe un nuovo fidanzato, un ricchissimo giovane di nome Marica Pellegrinelli che pare aver conquistato il cuore della donna. Lo scoop arriva da Alberto Dandolo su Dagospia, ma aspettiamo che la voce si verificata!

Eros Ramazzotti e Marica, fine dell’amore: i motivi

Eros e Marica avevano comunicato la fine della loro storia d’amore e, con alcuni post ,hanno spiegato che tra loro rimarrà comunque l’amicizia al fine di crescere al meglio e in una situazione più consona possibile, i due figli. Ma i motivi che hanno portato alla separazione erano ancora avvolti nel mistero fin quando diverse settimane fa si è capito che probabilmente c’era un altro e quest’altro dovrebbe essere proprio Charley Vezza.Dietro alla separazione tra Marica ed Eros comunque non c’è soltanto la comparsa di un nuovo uomo, ma sembra anche che la lontananza abbia giocato il suo ruolo visto che Marica viveva a Milano mentre Eros era in Franciacorta, ma una cosa è certa sembra proprio che la presunta relazione tra Stefano Bellingardi, noto architetto e Marica, fosse stata semplicemente un fake.

Charley Vezza: chi è il presunto flirt di Marica Pellegrini

La presunta relazione tra i due arriva da un gossip di Alberto Dandolo su Dagospia che ha spiegato come il proprietario del marchio Gufram potrebbe essere il nuovo fidanzato della Pellegrini. Charley Vezza 31 anni piemontese è figlio di uno di questi storici membri e fondatori dell’azienda piemontese Gufram, azienda di sedute e complementi d’arredo super all’avanguardia. Lo stile bello e maledetto, con un pizzico di hipster di Charley potrebbe aver conquistato Marica e tra loro potrebbe nascere un amore vero? Ovviamente sono solo supposizioni e non arrivano né smentite né conferme per ora.

Visualizza questo post su Instagram thanks to gucci and farfetch for the unicef donation Un post condiviso da @ charleyvezza in data: 28 Giu 2019 alle ore 10:16 PDT

