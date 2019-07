L’influencer Chiara Ferragni ha pubblicato una tenera foto con suo figlio Leone, ma immediatamente i suoi fan notano un dettaglio ‘da paura’: ecco quale.

Continua ad essere al centro dell’attenzione Chiara Ferragni. In particolare, la bella e famosa moglie di Fedez continua ad incantare ed entusiasmare i suoi numerosi fan. Com’è noto a tutti, l’influencer è solita condividere scatti su Instagram. La sua photogallery, infatti, è piena di foto davvero pazzesche. In intimo, in giro per lavoro, con suo marito ed, infine, anche con il suo piccolo Leone. Ecco. È proprio una di quest’ultime foto che, in pochissimo tempo, ha catturato l’attenzione dei suoi sostenitori. Non soltanto, quindi, per la profonda tenerezza che emana lo scatto in questione, ma anche perché i suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare un particolare davvero ‘da paura’. Ecco di cosa parliamo.

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Ferragni, foto con Leone: spunta un dettaglio ‘da paura’

Come dicevamo quindi, pochissime ore fa Chiara Ferragni, com’è solita fare, ha pubblicato un tenero scatto con il suo primogenito Leone. La foto che, ovviamente, non possiamo riproporvi per motivi di privacy, ha ricevuto numerosi ‘likes’ e commenti di apprezzamento in pochissimo tempo. In effetti, il risultato era più che scontato. Intenti, infatti, in una classica posizione da gioco, i due sembrano essere davvero divertiti. Lasciando intravedere, tra l’altro, il profondo legame che c’è tra mamma e figlio. Com’è giusto che sia, ovviamente. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, a catturare l’attenzione di tutti, è un dettaglio che, da come riferito da un utente Instagram che segue accanitamente l’influencer, è stato definito ‘da paura’. Mentre Chiara si immortala con Leone nella classica posizione dell’aeroplanino, mostra all’obiettivo della fotocamera la sua lingua. Ecco. È proprio questo dettaglio che, a detta di tantissimi followers, sarebbe davvero più lunga del normale:

Insomma, da come si può vedere, la foto di Chiara è stata non è passata, senza alcun dubbio, inosservata.

Per ulteriori news su Chiara Ferragni –> clicca qui