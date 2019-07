Ed Sheeran, matrimonio segreto con la sua storica fidanzata Cherry. La conferma del cantante durante la presentazione del nuovo album

Come di consueto negli ultimi mesi, è sbucato fuori il nome di un’altra coppia convolata a nozze in segreto. I due indiziati in questione sono Ed Sheeran e quella che attualmente è a tutti gli effetti sua moglie, Cherry Seaborn. I due, insieme dai tempi della scuola, avevano lasciato i fan col fiato sul collo dopo il grande annuncio. Le voci arrivate dall’Inghilterra, già nei mesi scorsi, lasciavano credere che il matrimonio ci fosse stato; ebbene sì, la conferma è arrivata proprio da Ed Sheeran che durante il video di presentazione del nuovo album, uscito da poche ore, ha rivelato un particolare.

Ed Sheeran e il matrimonio segreto con Cherry. Le rivelazioni del cantautore inglese

Una delle nuove canzoni di Ed Sheeran cita all’interno del testo quella che è sua moglie, con l’appellativo che nessuno si sarebbe aspettato. Subito la domanda della stampa che ha quindi chiesto ad Ed come mai fosse definita per l’appunto sua moglie. La risposta del cantante inglese ha svelato l’arcano: sembrerebbe che, in fase di registrazione, i due ancora non si erano uniti in matrimonio, ma secondo le previsioni, all’uscita del nuovo disco il lieto evento sarebbe già avvenuto. E così è stato. Ed e Cherry, come anticipato da un noto quotidiano inglese, il ‘Sun’, si sarebbero sposati lo scorso Dicembre; al matrimonio circa una quarantina di persone, le più intime. Solo i parenti e gli amici storici della coppia hanno preso parte alla cerimonia, che pare si sia svolta nel loro appartamento a Suffolk, in Inghilterra. Una cerimonia rigorosamente invernale e romanticissima, che ha anticipato le feste di Natale. Le intenzioni della giovane coppia sarebbero quelle di poter poi organizzare un evento in grande stile, così da condividere la lieta notizia con tanti ospiti. Non si sa se e quando ci sarà il grande evento, ciò che è certo è l’entusiasmo di Ed, che dopo il successo in amore, pensa a godersi quello professionale.

