Eliana Michelazzo contro Stephan Weiler, il finto Simone Coppi: “È stato glaciale”. Ecco cosa non ha apprezzato del comportamento di Mister Svizzera.

Stephan Weiler è uno dei tantissimi personaggi che si sono trovati coinvolti nel caso Pamela Prati. Nello specifico, il bellissimo Mister Svizzera sarebbe stato il fantomatico Simone Coppi, l’uomo con cui Eliana Michelazzo avrebbe avuto una relazione virtuale per ben 10 anni. Ed è stata proprio Eliana a parlare di nuovo di Stephan, dichiarando di non aver apprezzato molto il comportamento del ragazzo durante gli incontri avuti a Live Non è la D’Urso. Scopriamo cosa ha raccontato a Nuovo.

Eliana Michelazzo contro Stephan Weiler, il finto Simone Coppi: “Io stavo male ma a lui non importava”

“È tanto bello quanto glaciale, non mi è piaciuto il suo comportamento”. Così Eliana Michelazzo parla di Stephan Weiler, il ‘finto Simone Coppi’ del quale si è innamorata per 10 anni. Le foto del bel Mister Svizzera infatti erano state utilizzate dal profilo fake di Simone Coppi, il presunto marito inesistente di Eliana. Una situazione assurda, che Stephan non ha preso molto bene. Il modello ha partecipato a varie puntate di Live Non è la D’Urso, dove ha potuto confrontarsi in diretta proprio con Eliana. Ma la Michelazzo non ha apprezzato la freddezza dello svizzero, che nonostante vedesse la sofferenza della ragazza, è rimasto freddo e distaccato: “Sapevo che era arrabbiato, ma come potevo spiegare tutto in cinque minuti?”. L’ex agente di Pamela Prati si mostra molto delusa ai giornalisti di Nuovo, ai quali racconta di aver capito che a Stephan non importasse davvero. Insomma, un nuovo capitolo di quella che è stata la saga più chiacchierata e intricata dell’anno.

