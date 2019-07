Mara Fasone sbotta contro Deianira Marzano: parole dure dell’ex tronista

Mara Fasone furiosa con Deianira Marzano dopo le accuse ricevute: parole dure dell’ex tronista su Instagram.

L’ex tronista Mara Fasone è stata accusata di essere la causa del litigio tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez: mentre i due ex naufraghi hanno chiarito, il web insorge. La giovane siciliana si è scagliata tramite i social contro Deianira Marzano che la ritiene responsabile della crisi ormai passata tra Soleil e Jeremias. Ecco le sue parole.

Mara Fasone furiosa con Deianira Marzano: parole dure dell’ex tronista

Mara Fasone sul suo profilo Instagram ha perso le staffe: ha sbottato contro Deianira Marzano, ex naufraga, la quale spesso fa alcune rivelazioni su personaggi dello spettacolo. La donna ha ritenuto l’ex tronista responsabile in parte del litigio tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez: la siciliana è andata su tutte le furie.

Dopo aver sentito le voci che circolavano sul suo conto, Mara ha fatto un IG story in cui sbotta contro Deianira: “Povera d’animo, dato che sei riuscita ad avere la spunta blu smettila di parlare di altre persone. Sei ignorante, vatti a rifare anche il cervello. Si permette di parlare senza condizione di causa. Stupida fatti un esame di coscienza: sei fuori”. Le parole della Fasone contro l’ex naufraga sono al veleno.

Ha sottolineato di non avere nulla a che fare con la storia di Soleil e Jeremias: ha trascorso con loro una giornata in barca. “Non farei mai una schifezza simile”, ha concluso.

