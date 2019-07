Paola Di Benedetto è stata tradita da Federico Rossi? Lui nella notte ha scritto una canzone d’amore per lei.

Nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio che nessuno mai si sarebbe aspettato: Paola di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati. Ad avvisare i fan è stata l’ex naufraga con un IG story. Dalle sue parole in molti hanno ipotizzato che il motivo sia da ricercare in un tradimento da parte del cantante emiliano. Quale sarà la verità? Intanto Federico non si dà pace e nella notte ha scritto una canzone d’amore per lei…

Leggi anche:

Paola Di Benedetto tradita? Federico Rossi scrive una canzone nella notte

Sul web circola solo il loro nome: un fulmine a ciel sereno ha colpito la coppia composta dall’ex naufraga e dal cantante del duo Benji e Fede. Potrebbe trattarsi di un tradimento da parte dell’emiliano: circola la voce che la “terza incomoda” sia Emma Muscat, ex fidanzata di Biondo. Nessuno conosce la verità ma nella notte Federico Rossi ha scritto una canzone per Paola di Benedetto.

Tramite le IG story ha condiviso il suo brano: le parole sembrano essere scritte proprio per lei, la Madre Natura di Ciao Darwin. Le parole più significative all’interno della canzone sono: “La mattina mi sveglio, scendo e accendo la tv per coprire i miei silenzi, quelli che hai lasciato tu. Se non ti trovo più ti verrò a cercare. Ogni volta che ti perdo e voglio la rivincita. Ti verrò a cercare per dirti che sei la migliore scelta che so di sbagliare, anche in capo al mondo ti verrò a cercare”. Sono queste solo alcune delle frasi che lasciano intendere sia proprio per lei.

Forse Federico ha capito di aver sbagliato e vuole rimediare: riuscirà a riconquistare la sua Paola?

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social —> clicca qui