Nuovo spiacevole episodio per Francesca Del Taglia: l’ex corteggiatrice è finita nel mirino degli ‘haters’, ecco perché e la sua risposta.

È successo di nuovo. Francesca Del Taglia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché attuale compagna di Eugenio Colombo, è spesso protagonista di attacchi inauditi da parte dei suoi haters. Più volte, su Instagram, la bella fiorentina è ‘vittima’, infatti, di commenti pochi piacevoli da parte di coloro che, per un motivo o per un altro, la attaccano spudoratamente. E, tra l’altro, sappiamo bene che Francesca non è assolutamente la ragazza che si fa ‘scivolare addosso’ tali commenti. Anzi. In più occasioni, infatti, c’è stato un vero e proprio botta e risposta tra lei e chi l’accusa. È proprio questo, dunque, che è accaduto pochissimi ore fa. Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Francesca Del Taglia, nuovo attacco dagli haters: la sua risposta è incredibile

Come dicevamo quindi, non è assolutamente la prima volta che Francesca Del Taglia è ‘vittima’ di spiacevoli episodi social. La sua esuberanza, infatti, le costa diversi ed incredibili attacchi da parte dei suoi haters. A cui, ovviamente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sempre risposto in prima persona. L’ultimo attacco arriva pochissime ore fa quando, dopo aver pubblicato un tenero video in compagnia del suo compagno Eugenio Colombo, ha dovuto leggere diversi e spiacevoli commenti da parte di chi non apprezza affatto il suo tenore di vita. Ecco, nel minimo dettaglio, cos’è accaduto e, soprattutto, qual è stata la sua risposta a tali accuse:

Da come si può chiaramente leggere quindi, gli attacchi verso Francesca sono davvero incredibili. Le si recrimina, infatti, di essere troppo attaccata ai social. Insomma, accuse ed attacchi inauditi, come dicevamo, a cui, ovviamente, Francesca, seppure ironicamente, ha risposto per le rime.

