Karina Cascella è ancora una volta nel mirino dei suoi followers per un un gesto che, a detta di molti, sarebbe ormai abitudine: ecco la sua risposta.

È sempre stata così Karina Cascella. È sempre stato, infatti, un tipo di personaggio pubblico che, seppure tanto amato dagli italiani, è spesso al centro di numerosi dibattiti, polemiche e critiche. Sin dal suo debutto a Vero Amore con il suo fidanzato dell’epoca e la sua partecipazione come opinionista di Uomini e Donne, la bella napoletana ha mostrato il suo carattere. Con la risposta sempre pronta e, talvolta, anche tagliente e pungente, la giovane Cascella, nonostante gli anni, continua a riscuotere sempre più successo. Merito anche, ovviamente, della sua bellezza. Caschetto castano ed occhi verde smeraldo, sono gli ingredienti principali di una classica bellezza partenopea. Lo testimoniano le sue numerose foto pubblicate su Instagram. Ecco. A proposito di questo, proprio per l’ultima di esse, l’opinionista è finita nel mirino dei suoi fan. Ecco perché.

Potrebbe interessarti anche:

Karina Cascella nel mirino: quell’abitudine che non va giù ai suoi fan

Pochissime ore fa, Karina Cascella, com’è solita fare, ha pubblicato un delizioso scatto Instagram. Con capelli legati ed un’incantevole canotta bianca, l’opinionista di Barbara D’Urso si mostra, visibilmente abbronzata, ai suoi numerosi fan. Sarà, probabilmente, la posizione del selfie o, addirittura, la maglia scollata, ma la napoletana ha suscitato, ben presto, le critiche da parte di alcuni dei suoi followers. Ciò che, infatti, essi recriminano all’opinionista è la sua abitudine a mostrare, come dire, il suo Lato A in primo piano. Una critiche che, diciamo la verità, è davvero incredibile. E sarà proprio per questo motivo, quindi, che non è tardata affatto la risposta della Cascella. Che, come al solito, ha risposto per le rime:

Da come si può vedere quindi, la risposta di Karina è davvero da applausi. L’opinionista, infatti, non fa altro che sottolineare che, essendo a Luglio, è più che normale che si mostri ai suoi fan in costume o in canotte che, nel bene o nel male, evidenziano la sua scollatura.

Per ulteriori news su Karina Cascella –> clicca qui