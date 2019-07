Laura Chiatti, il costume non copre tutto: spunta un dettaglio ‘imbarazzante’

Laura Chiatti, il costume non riesce a coprire tutto: spunta un dettaglio ‘imbarazzante’ ed è carico di like su Instagram

Laura Chiatti ha scatenato, nelle ultime ore, un accesissimo dibattito sulla depilazione per le donne. Peli si o no? Insomma, è questa la domanda su cui si alzano polveroni immensi tra follower di Instagram e naviganti del web. Laura si è mostrata con un’ascella depilata, sì, ma non proprio alla perfezione. Ecco, per i fan è una caduta di stile o addirittura qualcosa per cui si dovrebbe provare vergogna. Ma Laura non ci sta e rilancia. Dopo quella foto che fece tanto discutere ne pubblica un’altra. Un’altra foto in cui si vedono dei piccoli peli che spuntano dall’ascella: un dettaglio imbarazzante, a detta di molti.

Laura Chiatti e quel ‘dettaglio’ imbarazzante

I gusti son gusti. E ognuno fa ciò che gli pare con il proprio corpo. Vale anche per personaggi pubblici ed attrici famose come Laura Chiatti. Non per forza loro devono apparire ‘impeccabili’ (secondo logiche che molto probabilmente non hanno fondamento) agli occhi del pubblico. Se c’è qualche pelo di troppo non si fa mica male a qualcuno! Intanto, ecco l’immagine ‘incriminata’:

Nonostante si possano notare tantissimi altri dettagli in questa foto: ad esempio, l’acqua della piscina di un colore stupendo, il costume o gli occhi che indossa Laura oppure il tatuaggio con la scritta Stop, i fan si concentrano sui peli. Ed anche Laura Chiatti, forse incuriosita dalle reazioni spropositate di alcuni, rincara la dose: “Giuro che stasera mi depilo”. Certo che, tuttavia, dobbiamo ammettere di aver visto anche qualche commento che fa ironia su tutti quegli attacchi all’attrice: “Con tutta la bellezza che c’è qualcuno guarda le ascelle?!?!”, per esempio. Oppure: “Ma lasciali parlare , è già tanto se ci riusciamo a far la doccia super veloce con i bimbi , i peli sono optional”. In effetti, la vita da mamma non è così semplice. Quando poi si deve conciliare con il lavoro, beh, di tempo a disposizione ce n’è veramente poco.

