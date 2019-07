Dopo la chiara frecciatina ad Angela Nasti, Luigi Mastroianni risponde allo sfogo di Sara Affi Fella su Instagram: le dure parole.

In queste ultime ore, l’ex tronista di Uomini e Donne Luigi Mastroianni ha fatto molto parlare di sé. Dopo l’ufficializzazione di Angela Nasti della sua frequentazione con Kevin Bonifazi, il deejay siciliano le ha lanciato una chiara frecciatina. Facendo intendere di quanto il ‘destino’ di Alessio Campoli, ex fidanzato della napoletana, sia uguale al suo. Ricordiamo, infatti, che Luigi è stato fidanzato con Sara Affi Fella quando l’ex tronista, contemporaneamente, era fidanzata anche con Nicola Panico. Ecco. È stata proprio questa frecciatina che non è affatto piaciuta né a Chiara Nasti, sorella di Angela, e né a Sara Affi Fella. Le quali, prontamente, non le hanno mandate certa a dire. Immediata è stata, quindi, la risposta di Luigi. Ovviamente, sempre su Instagram. Ecco cos’è accaduto.

Luigi Mastroianni, la risposta a Sara Affi Fella

Come dicevamo quindi, dopo la frecciatina di Luigi Mastroianni verso Angela Nasti, immediata è stata la risposta di Chiara, sorella maggiore dell’ex tronista, e di Sara Affi Fella. Se da una parte, però, l’influencer napoletana non ha voluto esplicitamente dire a chi fosse riferita la sua Instagram stories, in cui diceva che, per far parlare di sé, la gente sarebbe disposta a tutto. Differente è stata, invece, la reazione di Sara. Che, come al suo solito, non le ha mandate certo a dire. Ecco. A distanza di poche ore da tale sfogo, è giunta anche la risposta di Luigi. Che, riferendosi dapprima a Chiara, si è lasciato andare, in seguito, ad uno duro sfogo contro l’ex fidanzata. Le parole del deejay siciliano sono davvero molto chiare. È passato del tempo dallo scandalo di Uomini e Donne, proprio per questo, quindi, lui non ha nulla a che vedere con l’ex tronista. Entrambi, ormai, hanno una vita piena di soddisfazioni e di amore. Ed è anche giusto, quindi, che se la godano appieno. Tuttavia, però, Luigi tiene a sottolineare un’ultima cosa: la frecciatina lanciata ad Angela era soltanto per ridere, niente di più.

