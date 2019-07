Mara Venier, commento al veleno sui social la indispettisce. La risposta della Signora della Domenica non tarda ad arrivare

Per tutti è la Signora della Domenica, regina dei palinsesti Rai. In queste ultime ore è stata proprio lei a finire nel mirino di qualche follower poco carino, ma Mara Venier sa difendersi con l’esperienza di una donna di Mondo. Non solo in tv, anche sui social Mara è protagonista con video e post che raccontano sprazzi della sua quotidianità e di quella che è la sua vita. La vicenda in cui è rimasta coinvolta fa seguito all’annuncio che Mara ha dato di recente: quello che la vedrà alla guida di una nuova trasmissione firmata Rai. Oltre al suo solito salottino domenicale, la Venier fa passi in avanti e qualcuno non sembra averla presa proprio bene.

Mara Venier, il commento al veleno sui social provoca la sua reazione. Cosa avrà risposto?

Nel mirino dei follower, Mara Venier ha messo a tacere le critiche senza troppi giri di parole. La conduttrice e regina del palcoscenico Rai, condurrà un nuovo programma durante la prossima stagione televisiva. L’annuncio della Venier non è stato gradito proprio da tutti e tra i commenti di cattivo gusto uno ha particolarmente indispettito Mara. Le parole di uno dei suoi follower la invitano a fare un passo indietro e a lasciare spazio alla gioventù, vista l’età che avanza. Al commento poco carino la Venier non ha tardato a rispondere. Anche il suo è un invito, più nello specifico a non guardarla più. Non è vero che il troppo storpia, Mara, sempre in grandissima forma, ha un foltissimo pubblico che da anni a questa parte è sempre al suo seguito. Questo il motivo per cui non rientra minimamente nei suoi piani rinunciare a qualcosa che possa piacere a tutti, a lei in primis. Sarà un’altra stagione intensa, ma Mara appare più carica che mai.

