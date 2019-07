Maria De Filippi, spiacevole notizia: la regina di Mediaset ha ricevuto un ‘no’ per la conduzione di suoi due programmi da una nota presentatrice: chi è.

È a tutti gli effetti la regina di Mediaset, Maria De Filippi. Dopo il continuo e spietato successo di Uomini e Donne, C’è posta per te, Amici e Temptation Island, la famosa conduttrice è pronta a lanciare un nuovo progetto. Parliamo, infatti, di Amici Vip. La versione celebrity del noto talent di Canale 5, insomma. Come svelato in un nostro recente articolo, però, non sarà affatto lei a condurlo. Così come, com’è noto a tutti, le due versioni di Temptation. Ebbene. Chi prenderà, quindi, le redini in mano di entrambi i programmi? Secondo il settimanale ‘Oggi’, la decisione della De Filippi sarebbe ricaduta su una nota ed abile conduttrice Mediaset. Ma che, a quanto pare, le avrebbe rifilato un bel ‘no’. Curiosi di sapere chi è? Vi accontentiamo subito.

Maria De Filippi, il ‘no’ di una nota conduttrice per Amici Vip e Temptation Island Vip

È una vera e propria macchina da guerra. Nonostante, in questi giorni, Maria De Filippi sia in vacanza, già è tutto pronto per la sua nuova stagione televisiva. Confermati gli show secolari di Mediaset, Amici e Uomini e donne, la famosa conduttrice è pronta a due nuove sfide. Parliamo, infatti, della seconda edizione di Temptation Island Vip e di Amici Vip. Ebbene. Dal momento che, sappiamo che nessuno dei due verranno condotti dalla De Filippi in persona, chi prenderà il suo posto? Com’è noto a tutti, l’anno scorso la versione celebrity di Temptation Island è stata presentata da Simona Ventura. Ma, dato il suo ritorno in Rai, c’è la necessità di trovare una sostituta. Sebbene adesso sembra che la scelta sia ricaduta su Alessia Marcuzzi, secondo il settimanale ‘Oggi’, la regina di Mediaset avrebbe contattato dapprima una nota conduttrice. Parliamo, infatti, di Silvia Toffanin. Che, quindi, sarebbe stata perfetta nel ruolo di presentatrice sia di Temptation Island che di Amici Vip. Ma, stando a quanto riportato dal settimanale, la moglie di Berlusconi avrebbe detto di ‘no’. Perché desiderosa di dedicarsi solo ed esclusivamente a Verissimo, show pomeridiano del sabato pomeriggio, che le regala ogni anno numerose soddisfazioni.

