Meteo settimana prossima 15-21 luglio: mercoledì ancora temporali, poi…

Meteo settimana prossima 15-21 luglio: cosa succederà secondo le previsioni? Partiamo da lunedì, passando per mercoledì quando ci saranno ancora temporali…

Meteo settimana prossima: le previsioni che vanno dal 15 al 21 luglio parlano ancora di perturbazioni. Nessuna allerta meteo come nella settimana precedente, tuttavia, l’Anticiclone non riuscirà ancora ad imporsi per limitare i rovesci soprattutto verso mercoledì 17. Rovesci che, ovviamente, andranno poi a condizionare le temperature che non saranno propriamente quelle che in genere caratterizzano l’estate. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio quali cambiamenti climatici ci saranno.

Meteo settimana prossima 15-21 luglio: ancora perturbazioni

Stando a quanto riporta Ilmeteo.it, già da lunedì 15 Luglio ci sarà l’Alta pressione delle Azzorre che metterà piede sull’Italia facendo da scudo alle grandi piogge. Pertanto, ad inizio settimana le giornate saranno soleggiate. Sì, ma non proprio ovunque. Ci saranno comunque delle zone della nostra Penisola che saranno colpite dal maltempo. Anzi, in realtà si tratterà di veri e propri temporali che si verificheranno soprattutto nelle ore pomeridiane di lunedì in prevalenza sulle Alpi centro orientali. in locale sconfinamento verso le vicine pianure. Martedì 16 luglio assisteremo già ad una piccola perdita di posizione dell’Anticiclone di cui sopra che darà vita a fenomeni piovosi tra Liguria ed alta Toscana, fino ad arrivare agli appennini.

Sarà da Mercoledì 17 Luglio che l’Italia vedrà un vero e proprio cambiamento climatico con l’arrivo di una perturbazione di origine Atlantica. Particolarmente interessate saranno le regioni del Nord. Già, perché si creeranno importanti contrasti termici che genereranno un bel po’ di energia: per questo motivo si possono prevedere temporali forti, nubifragi e grandinate. Le zone maggiormente colpite da questi fenomeni saranno alto Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Maltempo anche al centro sud

Ma non è finita qui: giovedì 18 Luglio, fenomeni temporaleschi e quant’altro si sposteranno sul centro sud Italia. Particolarmente interessate le regioni come Marche, Abruzzo, Lazio e Campania. Questo repentino cambiamento climatico darà il via ad un abbassamento di temperature considerevole che, se non altro, darà un po’ di sollievo soprattutto nelle zone maggiormente interessate dal caldo negli ultimi giorni. Dovremo aspettare venerdì 19 per avere un clima più caldo, come da copione per l’estate. Per quello che succederà nel weekend vi consigliamo di aggiornarvi sul nostro sito che è stato scelto da Google News per essere inserito tra i più importanti portali di informazione.