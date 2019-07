Meteo weekend 13-14 luglio: temporali, grandine e venti forti

Meteo weekend 13-14 luglio: le previsioni riportano ancora qualche fenomeno temporalesco, ma occhio alla grandine ed ai venti forti

Meteo weekend 13-14 luglio: stando a quanto riportano le previsioni, ci sarà un Vortice Rosso che invaderà l’Italia dando vita a nuovi fenomeni temporaleschi. Ma non solo: ci sarà anche la grandine a fare da corredo con fortissime raffiche di vento in alcune zone d’Italia. Ma sarà meglio vedere più nel dettaglio quali saranno le regioni maggiormente interessate.

LEGGI ANCHE: Meteo settimana prossima 15-21 luglio: mercoledì ancora temporali, poi…

Meteo weekend 13-14 luglio: le previsioni

Secondo quanto si legge su Ilmeteo.it, aree di bassa pressione provenienti dalla Russia e dalla Penisola Scandinava si sposteranno verso l’Italia già a partire da venerdì 12 luglio. Le condizioni meteo peggioreranno in maniera importante a partire dalle zone adriatiche: Friuli e Veneto maggiormente colpite dalla bassa pressione e soprattutto da copiosi rovesci in tarda mattinata nella giornata di sabato 13 luglio. Dopo un po’, il maltempo si sposterà colpendo anche regioni circostanti come l’Emilia Romagna, l’Abruzzo, il Molise e le Marche. Lo ‘scontro’ tra alta e bassa pressione genererà un bel po’ di energia potenziale e per questo non possiamo escludere temporali, venti forti ed anche grandinate anche nella zona che comprende la Toscana fino al basso Lazio.

Domenica 14 Luglio, la nostra Penisola sarà invasa da forti Temporali anche al sud: soprattutto in Puglia dove si vedranno anche violente grandinate e venti forti provenienti da Nord Est. Il maltempo si protrarrà fino a sera, arrivando a colpire anche la Calabria. Come detto, bassa ed alta pressione daranno vita a fenomeni anche abbastanza violenti. Per questo, è necessario fare attenzione a tutto ciò che potrebbe accadere. Dai venti forti fino agli allagamenti dovuti alla copiosa quantità di acqua che scenderà sulla nostra Penisola. Non sono previste allerte meteo, ma è sempre consigliabile prestare la massima attenzione a questi fenomeni che possono rivelarsi sempre più pericolosi soprattutto nella stagione estiva.

PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE CONDIZIONI METEO: CLICCA QUI