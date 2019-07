La bella Pamela Prati è pronta a ritornare, da settembre, in televisione: ecco la clamorosa indiscrezione che, in questi ultimi giorni, circola sul web.

Nonostante Pamela Prati, ultimamente, sia impegnata in una fantastica vacanza da sogno, è ritornata al centro dell’attenzione di tutti. Ebbene si. Perché, dopo il clamoroso ‘Caso Marco Caltagirone’ e le fantomatiche nozze con l’imprenditore romano ‘fantasma’, l’ex showgirl del bagaglino è la protagonista di un’indiscrezione davvero clamorosa. Sembrerebbe, infatti, che la bella sarda, a settembre, sia pronta a ritornare in televisione. A rivelarlo è Alberto Dandolo. Il quale, nel recente numero di Oggi, ha dato chiari indizi sui programmi a cui la sarda potrebbe perdere parte. Ecco a cosa si riferisce il giornalista.

Pamela Prati ritornerà in televisione: ecco l’indiscrezione di Dandolo

Non sono stati affatto dei mesi facile per Pamela Prati. Dopo Marco Caltagirone e il polverone alzatosi per l’inesistenza di quest’ultimo, la 60enne sarda ha vissuto, senza alcun dubbio, un periodo davvero difficile. Dovuto anche, e soprattutto diremmo, al ‘pressing’ mediatico. Sono passati mesi dall’avvenimento e sembra che la showgirl si sia ripresa del tutto. Tanto che, in questi ultimi giorni, il suo profilo Instagram pullula di foto di una vacanza davvero incredibile. Ma non solo. Perché, stando a quanto rivela Alberto Dandolo, Pamela, a settembre, sarà pronta a ritornare in televisione. Questa, quindi, potrebbe essere una buona occasione per poter chiudere definitivamente il capitolo ‘Marco Caltagirone’. Ma dove, dunque, la rivedremo? Ovviamente, per il momento, è ancora tutto nascosto. Eppure, sul recente numero di Oggi, si capisce chiaramente che la showgirl potrebbe ritornare in un reality (quindi, il Grande Fratello Vip), oppure in un talent dedicato ai talenti di ogni celebrità (sembra chiaro, quindi, il riferimento ad Amici Vip). Come dicevamo, quindi, per il momento non è ancora nulla di confermato. Si tratta, infatti, di indiscrezioni. Ma se così fosse, sareste contente di rivederla in tv?

