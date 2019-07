Pamela Prati ultime novità: allo studio medico per un ritocco

Pamela Prati ultime novità: la vediamo allo studio medico per un ritocco, ecco come ha voluto intervenire sul suo aspetto fisico la bella showgirl

Pamela Prati è andata in uno studio medico nelle ultime ore per dare un piccolo tocco in più al suo aspetto. Infatti, poco dopo, ha postato una foto in cui sembra essere poco più che una ragazzina. Un sorriso perfetto, dobbiamo ammetterlo, e tanta giovialità espressa in un semplice scatto. La bella showgirl è andata precisamente dal Dottor Cannizzo, al suo studio medico dentistico. Avrà, molto probabilmente, fatto un trattamento sbiancante perché nella didascalia si legge: “Tornare a sorridere grazie al Dottor Cannizzo”.

Pamela Prati ultime novità: allo studio medico per un piccolo ritocco

Beh, sì, una sbiancata ai denti ogni tanto sarebbe d’obbligo. Anzi, in realtà, non basterebbe la classica sbiancata superficiale, ma una vera e proprio pulizia generale. Sappiamo bene che tra i denti si forma il tartaro e quelle maledette carie che talvolta ci possono far urlare di dolore. Ecco, per prevenire tutto ciò, meglio giocare d’anticipo. Pamela Prati tiene molto al suo aspetto fisico. Del resto, si può notare facilmente che nonostante l’età riesce a tenersi in una forma strabiliante. Complice, a questo punto, anche il Dottor Cannizzo.

Il post ha raggiunto subito un ottimo numero di ‘mi piace’: è arrivato a quota 400 in pochi minuti. Pamela sfoggia il suo più bel sorriso per i follower e si mostra in ottima forma.

La Prati torna in televisione?

Ebbene sì: pare proprio sia una delle ultime novità riguardanti Pamela Prati. A quanto pare, stando all’indiscrezione lanciata da ‘Oggi’, la bella showgirl potrebbe fare il suo ritorno in tv per la prossima stagione. Immaginiamo siano molti i programmi che vorrebbero averla, soprattutto dopo il caso mediatico che si è scatenato negli ultimi mesi. Tuttavia, ancora non sono spuntati fuori i nomi delle trasmissioni che potrebbero averla come ospite. Staremo a vedere!

