Sara Affi Fella è diventata ormai un simbolo, in negativo, di Uomini e Donne. Il suo finto trono, durante il quale era segretamente fidanzata con il suo ex, è diventato il termine di paragone di ogni trono che appare poco sincero. Pesantemente insultata ancora oggi per le bugie raccontate quando era nel programma, Sara è fidanzata attualmente con il calciatore Francesco Fedato e sta provando a ricominciare la sua vita lontano dai riflettori. Colpita da una frecciatina del suo ex Luigi Matroianni, la ragazza ha voluto però replicare su Instagram.

Sara Affi Fella, ecco la piccata replica a Luigi Mastroianni

Sara Affi Fella si è stancata di subire in silenzio le critiche e i commenti di chi continua a parlare del suo trono, utilizzandola come termine di paragone per ogni personaggio apparentemente ‘disonesto’ che passa a Uomini e Donne. L’ultima tronista associata a lei è stata Angela Nasti, che ha scelto Alessio Campoli e lo ha lasciato dopo sole due settimane dalla fine del programma, dopo una vacanza a Ibiza, proprio come aveva fatto Sara con Luigi Mastroianni. I parallelismi tra le due sono davvero parecchi e particolarmente precisi, tanto che in molti hanno dubitato dell’onestà della Nasti.

E lo ha fatto anche Luigi Mastroianni, che su Instagram ha mandato una frecciatina alle due ex troniste, associando i loro percorsi. Immediata è stata la replica di Sara, che ha chiesto a Luigi di non parlare più di lei e del suo errore, anche perché è convinta che Angela non abbia fatto il suo stesso sbaglio e che i parallelismi tra le due siano solo una coincidenza. ‘E’ passato un anno, basta parlare di me’, ha detto la Affi Fella, ricordando al suo ex che entrambi oggi sono fidanzati e che non è più il caso di mandarle frecciatine dopo tanto tempo dalla loro controversa vicenda.

