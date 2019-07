Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, dopo un brutto litigio, hanno fatto pace: ecco le immagini Instagram che fanno esultare i fan della coppia.

Sembra essere ritornato il sereno tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. Dopo alcuni giorni un po’ travagliati per loro, la coppia è riuscita evidentemente a chiarirsi. E a fare, quindi, pace. Pochi giorni fa, infatti, vi avevamo parlato di un’indiscrezione, tra l’altro lanciata dal profilo Instagram del settimanale ‘Chi’, secondo cui la coppia de L’Isola dei Famosi avrebbe non solo litigato. Ma avrebbe, addirittura, smesso di seguirsi su Instagram. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, dopo il compleanno di Soleil, avvenuto sabato scorso, la coppia aveva avuto un litigio pesante durante la notte. E da qui, quindi, la rottura. A distanza di giorni, però, sembra che tutto sia rientrato alla grande. Anzi. Sembra che i due piccioncini abbiano fatto pace. Ecco cosa lo fa credere.

Soleil e Jeremias, pace fatta: le immagini piene d’amore su Instagram

Pochi giorni fa, quindi, si era diffusa la notizia che Soleil e Jeremias avevano litigato. Ponendo fine alla loro fantastica storia d’amore. Nata, com’è noto a tutti, sotto le telecamere. Ma non solo. Perché, stando ad un’indiscrezione sul web, sembrava che il motivo di quel famoso litigio sembrava essere un ‘terzo incomodo’. Rintracciato, poi, nell’ex tronista di Uomini e Donne, Mara Fasone. E, a far pensare che questa indiscrezione fosse reale, si è aggiunto anche un chiaro sfogo di Soleil su Instagram. A distanza, però, di alcuni giorni, finalmente tutto è rientrato. La coppia, infatti, si è finalmente ricongiunta. A testimoniarlo, quindi, sono alcune Instagram stories che, da ieri, i due giovani ragazzi sono ritornati a pubblicare sui rispettivi profili social. L’ultima è di poche ore fa quando Soleil, per dare il buongiorno ai suoi followers, ha condiviso un tenero scatto in compagnia del giovane Rodriguez. I loro fa, quindi, possono ritornare a sorridere.

