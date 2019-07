Temptation Island: Nunzia torna sulla fine della storia con Arcangelo

Temptation Island, le dichiarazioni di Nunzia dopo la fine della storia con Arcangelo. Il commento sulla relazione interrotta e i piani futuri

La fine della storia di una delle coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island è venuta allo scoperto nelle ultime ore. Dopo le dichiarazioni rilasciate da lui, ora è lei a raccontare come sarà la sua vita al di fuori dell’isola. Nunzia e Arcangelo hanno messo fine alla loro storia dopo il comportamento inaccettabile di quest’ultimo. A richiedere il falò di confronto e prendere in mano le redini del percorso è stata appunto Nunzia, che dopo il gesto irrispettoso di Arcangelo ha deciso di mettere fine alla loro storia. Il ripensamento non ha tardato ad arrivare e durante l’ultima puntata della nota trasmissione Mediaset, Nunzia ha fatto un passo indietro e ha provato a riallacciare i rapporti, ma stavolta è stato Arcangelo a frenare il tentativo non voler ricucire una malsana relazione andata avanti già per troppi anni.

Temptation Island, Nunzia torna sulla storia finita con Arcangelo. Le dichiarazioni

Nunzia e Arcangelo, insieme da 13 anni, sono usciti da Temptation Island separati. La prima coppia scoppiata dell’ultima edizione del programma tv ha raccontato come sarà la vita dopo la separazione. Questa volta è stata Nunzia a tornare sulla questione rivelando il suo stato d’animo e i suoi pensieri. Scossa, provata e delusa si dice in un’intervista rilasciata al Magazine ufficiale di Uomini e Donne. La paura più grande di Nunzia è quella di dover affrontare la vita da sola dopo anni di condivisione, “Mi sono chiesta come si fa ad affrontare la vita senza lui”. Quello che invece l’ha più sorpresa è l’atteggiamento di Arcangelo venuto fuori durante il secondo falò di confronto. L’ammissione di colpe s la consapevolezza di non poterle garantire felicità sono state fortemente apprezzata da Nunzia. Quel lato del carattere di Arcangelo, a detta sua, non sarebbe mai venuto fuori in tanti anni di relazione ed è proprio l’assenza di maturità ad aver spinto Nunzia a portare il suo ormai ex fidanzato a Temptation. Nonostante la rabbia e il dispiacere, Nunzia è pronta a ripartire, nella speranza che possa prima o poi trovare qualcuno a cui mostrare le sue fragilità senza venir condannata. Qualcuno con cui sentirsi libera e che soprattutto la rispetti. Dopo le dichiarazioni di entrambi sembrerebbe dunque che non ci sia alcuna via di ripresa, tra Nunzia e Arcangelo è davvero finita.

