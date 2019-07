Tour Ultimo 2019 Stadi, biglietti andati a ruba: oltre 120 mila posti già venduti in sole 24 ore.

Che Ultimo fosse ormai un cantante super affermato e ben piazzato nel firmamento italiano delle stelle della musica pop lo avevamo capito dopo la data allo stadio Olimpico di Roma. Un sold out pazzesco e un concerto che ha fatto sognare anche chi non era sul posto con dei video online e su Instagram da pelle d’oca. Ultimo, giovanissimo, sa perfettamente il fatto suo ed è finalmente diventato una star di tutto rispetto, cosa che agognava fortemente viste anche le polemiche nate dopo il suo secondo posto al Festival di Sanremo 2019. Ora, per Ultimo arriva una notizia incredibile: in 24 ore dall’apertura delle vendite dei biglietti per il Tour negli Stadi 2020 sono già stati venduti oltre 120 mila biglietti.

Ultimo, boom di vendite e solidarietà all’UNICEF

Ultimo avrà di che essere soddisfatto ora, in barba a tutti quelli che lo avevano piazzato secondo al Festival di Sanremo e che tanto lo avevano fatto infuriare. In sole 24 ore dall’apertura delle vendite dei suoi biglietti, già 120mila ticket sono stati polverizzati dai fan, pronti a seguirlo anche in capo al mondo a quanto pare. A soli 23 anni Ultimo ha così il titolo del più giovane artista ad esibirsi negli stadi. Le date, le ricordiamo, sono:

Firenze (stadio Artemio Franchi) sabato 6 giugno 2020

Napoli (Stadio San Paolo, 13 giugno 2020)

Milano (Stadio San Siro, 19 giugno 2020)

Modena (Stadio Alberto Braglia, 26 giugno 2020)

Pescara (Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia, 4 luglio 2020)

Bari (Stadio San Nicola, 11 luglio 2020)

Messina (Stadio San Filippo, 15 luglio 2020)

Roma Circo Massimo 19 luglio 2020

Un tour di successo che Ultimo ha deciso di rendere ancora più speciale collaborando con UNICEF. Del resto, Ultimo, con un nome d’arte così esplicativo non poteva esimersi dal fare la sua parte per tutti gli ultimi “veri” che hanno bisogno di aiuto e quindi parte dell’incasso sarà devoluto ai progetti UNICEF in Mali.

